“Amanda”, l’opera prima di Carolina Cavalli a Venezia e Toronto

“Amanda”, opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, sarà presentata in concorso nella sezione Orizzonti Extra della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022) e alla 47esima edizione del Toronto International Film Festival (8 – 18 settembre 2022) all’interno della sezione Contemporary World Cinema.

Nel cast Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e con la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno. Casting curato da Maurilio Mangano.

Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.

Prodotto da Annamaria Morelli e Antonio Celsi per Elsinore Film, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories. Il film è stato realizzato con il sostegno dei contributi selettivi del MiC, fondo allo sviluppo del FCTP e quello alla produzione del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte.

“Amanda” uscirà nelle sale italiane il 13 ottobre 2022, distribuito da I Wonder Pictures. Ecco il poster ufficiale.