“Una donna sposata” di Jean-Luc Godard torna al cinema in versione restaurata

Uscita speciale per “Una donna sposata” di Jean-Luc Godard, che torna al cinema in versione restaurata per soli tre giorni. Il film del grande regista, recentemente scomparso, sarà nelle sale il 7, 8 e 9 novembre 2022, distribuito da Movies Inspired.

La versione restaurata di “Una donna sposata” è stata presentata in anteprima alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

La cronaca di 24 ore nella vita di una giovane donna, Charlotte, sposata con un pilota d’aereo. Charlotte ha una relazione extraconiugale con Robert, attore di teatro. La sessualità è al centro del racconto, ma Godard, volendo mantenere una certa pudicizia, inventò una meravigliosa frammentazione del corpo femminile.

Una donna sposata / Une femme mariée

Regia: Jean-Luc Godard

Con: Bernard Noël, Macha Méril, Philippe Leroy

Nazionalità: Francia

Anno: 1964

Uscita: 7-8-9 novembre

Distribuzione: Movies Inspired

Durata: 96 min.