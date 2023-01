Nastri d’Argento 2023, premiato il documentario su Sergio Leone

“Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America” di Francesco Zippel è il “Documentario dell’Anno” 2023. Lo annuncia il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani che consegnerà il Nastro d’Argento al regista a Roma, subito dopo il Festival di Berlino, insieme ai premi per i migliori documentari dedicati al racconto del “Cinema del Reale” e dei titoli su “Cinema, Spettacolo, Cultura”.

È un riconoscimento che – com’è stato già annunciato nei giorni scorsi, per il cinema, con il “Nastro dell’Anno” a “La Stranezza” di Roberto Andò – premia, in questo caso tra i documentari, l’eccellenza e la particolare qualità di un film “speciale”. Un Nastro assegnato lo scorso anno a “Ennio” di Giuseppe Tornatore, che con “Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America” premia ora – come si legge nella motivazione – “l’originalità e l’emozione che si respira fin dalla prima inquadratura del film, rinnovando con affetto e grande cura l’omaggio a un Maestro mai abbastanza celebrato con un taglio inedito, ricco delle più prestigiose testimonianze internazionali. Un racconto che esalta il valore dello sguardo innovativo e della creatività unica di Sergio Leone, un uomo nato nel cinema che del suo cinema ha reso immortali sequenze, protagonisti, musica, e immagini”.

“Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America”, scritto e diretto da Francesco Zippel e presentato in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, è una produzione Sky Studios e Sky Italia con Leone Film Group.

Con il documentario dedicato a Sergio Leone, sono 55 i titoli in selezione quest’anno – come sempre divisi nelle sezioni dedicate al “Cinema del Reale” e ai film che raccontano protagonisti ed eventi di “Cinema, Spettacolo, Cultura” – scelti tra i 130 documentari del 2022 proposti nei festival più importanti e nelle rassegne specializzate e in qualche caso presentati poi anche su reti o piattaforme televisive. In selezione un panorama particolarmente ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l’attualità ma neanche la storia recente con uno sguardo speciale alla memoria degli anni ’70, una stagione di fermento politico e culturale che mai come nell’ultima annata è stata protagonista nel Cinema del Reale. Molti, in questo senso, i titoli che rileggono mezzo secolo dopo, la cronaca dei movimenti analizzando le ragioni di una ribellione spesso finita nel sangue e soprattutto raccontando il profondo cambiamento di un Paese attraversato dalle prime battaglie per i diritti civili come dai più significativi cambiamenti nel costume e nella società.

Ritratti e memoria, come ogni anno, tra i film dedicati ai protagonisti del cinema, della musica, del teatro. Un’attenzione particolare – nella selezione ufficiale – alle autrici e ai più giovani esordienti nella cinquina di candidature per il Premio che ricorda – in collaborazione con il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia, Sede Sicilia) – Valentina Pedicini, prematuramente scomparsa due anni fa. Ma la vera sorpresa è, per la prima volta, la scoperta, tra i tanti titoli dell’anno visionati, di un’attenzione speciale per lo sport che, insieme alla biografia di un campione come l’indimenticabile Kobe Bryant, racconta il grande calcio in una “cinquina” ricca di testimonianze e di immagini emozionanti dedicate a protagonisti molto amati come Roberto Mancini e Gianluca Vialli nell’avventura della Sampdoria di un triennio eccezionale come il 1990-92 ma anche la parabola umana e sportiva di Paolo Rossi e la forza agonistica di Gigi Riva sempre fedele al suo Cagliari, fino alla storia di un gol tra i più discussi di sempre: quello annullato al difensore della Roma Maurizio Turone il 10 maggio 1981 al Comunale di Torino nella partita scudetto dove si affrontavano la Juventus e la Roma. Finì 0-0, assegnando all’ultimo minuto un punto fondamentale alla Juve che vinse poi il suo 19° titolo.

Ecco, di seguito – con il “Documentario dell’Anno” – tutti i titoli della selezione; nei prossimi giorni saranno annunciati i documentari finalisti.

DOCUMENTARIO DELL’ANNO

SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA di Francesco Zippel

CINEMA DEL REALE

BELLA CIAO – LA STORIA OLTRE IL MITO di Giulia Giapponesi

CORPO DEI GIORNI di Santabelva

COSA VERRÀ di Francesco Crispino

GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin

GOOD MORNING TEL AVIV di Giovanna Gagliardo

IL POSTO di Mattia Colombo, Gianluca Matarrese

IL TIPOGRAFO di Stefano Pasetto

IN VIAGGIO di Gianfranco Rosi

KILL ME IF YOU CAN di Alex Infascelli

LA CROCE E LA SVASTICA di Giorgio Treves

LA GENERAZIONE PERDUTA di Marco Turco

LAS LEONAS di Chiara Bondì e Isabel Achával

LOTTA CONTINUA di Tony Saccucci

MARCO INEDITO – DAGLI ULTIMI CENTO GIORNI DI MARCO PANNELLA di Simona Ventura

NEL MIO NOME di Nicolò Bassetti

NOI SIAMO ALITALIA – STORIA DI UN PAESE CHE NON SA PIÙ VOLARE di Filippo Soldi

ORA TOCCA A NOI – STORIA DI PIO LA TORRE di Walter Veltroni

SE FATE I BRAVI di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone

STONEBREAKERS di Valerio Ciriaci

SVEGLIAMI A MEZZANOTTE di Francesco Patierno

THE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri

VIA ARGINE 310 di Gianfranco Pannone

CINEMA, SPETTACOLO, CULTURA

75 – BIENNALE RONCONI VENEZIA di Jacopo Quadri

CAPELLI QUASI BIONDI, OCCHI QUASI AZZURRI – 78 LETTERE A PIER PAOLO PASOLINI di Simona Risi

CIPRIA di Giovanni Piperno

CITTO di Daniele Ceccarini

DARIO FO – L’ULTIMO MISTERO BUFFO di Gianluca Rame

ENNIO FLAIANO, STRANIERO IN PATRIA di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi

ERA ROMA di Mario Canale

FRANCO BATTIATO – LA VOCE DEL PADRONE di Marco Spagnoli

FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE di Anselma Dell’Olio

IL TOCCO DI PIERO – LE MILLE VITE DI PIERO UMILIANI di Massimo Martella

L’ALTRO BUIO IN SALA di Ciro Formisano

LO SPAZIO INQUIETO di Franco Angeli

NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA di Elisabetta Sgarbi

NOI CE LA SIAMO CAVATA di Giuseppe Marco Albano

PABLO DI NEANDERTHAL di Antonello Matarazzo

PARLAMI D’AMORE di Adelmo Togliani e Daniele Di Biasio

PIER PAOLO PASOLINI – UNA VISIONE NUOVA di Giancarlo Scarchilli

SOPHIA! di Marco Spagnoli

SOUVENIR D’ITALIE di Giorgio Verdelli

THE BEAT BOMB di Ferdinando Vicentini Orgnani

TOGNAZZI. LA VOGLIA MATTA DI VIVERE di Ricky Tognazzi

VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD di Fabrizio Corallo

PREMIO VALENTINA PEDICINI

IL CERCHIO di Sophie Chiarello

KORDON (CONFINE) di Alice Tomassini

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani

LIFE IS (NOT) A GAME di Antonio Valerio Spera

ROSA – IL CANTO DELLE SIRENE di Isabella Ragonese

IL GRANDE CALCIO, GLI EROI DELLO SPORT

È STATO TUTTO BELLO – STORIA DI PAOLINO E PABLITO di Walter Veltroni

ER GOL DE TURONE ERA BONO di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet

KOBE – UNA STORIA ITALIANA di Jesus Garcés Lambert

LA BELLA STAGIONE di Marco Ponti

NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO di Riccardo Milani