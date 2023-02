“I nostri ieri” al cinema dal 9 febbraio

“I nostri ieri”, il film di Andrea Papini presentato alla XX edizione di Alice nella Città, uscirà nelle sale il 9 febbraio. Nel cast Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Daphne Scoccia, Maria Roveran, Teresa Saponangelo e Denise Tantucci .

Attorno alla ricostruzione cinematografica di un delitto ruotano le vite di Lara, Greta, Caroline, Luca, Beppe: sono alla ricerca di chi sappia ascoltare. La passione per il lavoro spinge Luca (Peppino Mazzotta), documentarista prestato temporaneamente all’insegnamento in una struttura carceraria, a ricostruire, per il saggio di fine corso, l’inspiegabile delitto del camionista Beppe (Francesco Di Leva). Durante la lavorazione dell’episodio i detenuti coinvolti nel laboratorio ritrovano un senso nel lavoro compiuto, mentre Luca, ripercorrendo a ritroso gli avvenimenti, incontra la rete dei legami familiari che ruotano attorno all’accaduto: la sorella della vittima (Daphne Scoccia), l’interprete della vittima (Maria Roveran) e la famiglia che ha abbandonato Beppe (compresa sua moglie, interpretata da Teresa Saponangelo). La contemporanea e inaspettata visita della figlia di Luca (Denise Tantucci), che torna a trovarlo dopo anni di lontananza, lo costringerà non solo a interrogarsi sul suo stesso rapporto tra identità e memoria, ma anche a comprendere che l’affetto che gli viene richiesto dal mondo che lo circonda è la soluzione per uscire dalla sua crisi.

“I nostri ieri” è un film prodotto da Antonio Tazartes, Andrea Papini, Marita D’Elia per Atomo Film, con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Emilia-Romagna Film Commission, Regione Lazio – Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo. La data di uscita nelle sale italiane è prevista per il 9 febbraio 2023 (distribuzione: Atomo Film; curatela editoriale e organizzazione per l’uscita in sala: Cineclub Internazionale). Distribuzione internazionale: Illmatic Film Group. Casting curato da Marita D’Elia.

Link trailer