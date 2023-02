MUBI annuncia la rassegna “Io chi sono?”

MUBI annuncia la rassegna cinematografica in collaborazione con Santeria, “Io chi sono? Film per chi sta bene, chi sta male, chi non sa dove stare”. Dal 14 febbraio all’11 aprile, Santeria ospiterà una rassegna di film selezionati con MUBI in due città e due sedi differenti: Santeria Toscana 31 a Milano e ColonneVentotto a Parma. Il focus della rassegna sarà la capacità di questi titoli di ritrarre, attraverso generi diversi, una generazione in piena crisi d’identità alle prese con l’incertezza sul futuro.

PROGRAMMAZIONE SANTERIA TOSCANA 31

Viale Toscana 31, Milano

14 febbraio ore 21.00 – THE AFRICAN DESPERATE regia di Martine Syms

14 marzo ore 21.00 – PLEASE BABY PLEASE regia di Amanda Kramer

11 aprile ore 21.00 – ACTUAL PEOPLE regia di Kit Zauhar

PROGRAMMAZIONE COLONNEVENTOTTO

Borgo delle Colonne 28, Parma

23 febbraio ore 21.00 – THE AFRICAN DESPERATE regia di Martine Syms

2 Marzo 21.00 – ACTUAL PEOPLE regia di Kit Zauhar

9 Marzo 21.00 – AFTERSUN regia di Charlotte Wells

23 Marzo 21.00 – PLEASE BABY PLEASE regia di Amanda Kramer

6 Aprile 21.00 – WINTER BOY regia di Christophe Honoré