“Benedetta”, il trailer

Disponibile da oggi il trailer italiano di “Benedetta”, il film di Paul Verhoeven con Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson e Olivier Rabourdin, in uscita nelle sale il 2 marzo distribuito da Movies Inspired.

“Benedetta” è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2021. Il film è liberamente ispirato al saggio “Atti impuri: vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento”, della Prof. Judith C. Brown, che a sua volta documenta il processo a Benedetta Carlini, Badessa del monastero di Pescia all’inizio del Seicento, mistica e visionaria, accusata di omosessualità ed eresia.

SINOSSI. Alla fine del XVII Secolo l’Italia è devastata dalla peste. Benedetta Carlini entra come novizia nel convento di Pescia, in Toscana. Fin dalla sua più tenera età, era stata notata per aver compiuto dei miracoli. Il suo ingresso nella comunità monastica stravolgerà radicalmente la vita delle sue consorelle.

BENEDETTA

Regia: Paul Verhoeven

Con: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin

Nazionalità: Francia

Durata: 126 min

Uscita: 2 marzo 2023

Distribuzione: Movies Inspired

Link trailer