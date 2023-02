“Il Patto del Silenzio – Playground”, il film di Laura Wandel al cinema dal 2 marzo

Arriva nei cinema italiani “Il Patto del Silenzio – Playground” (Un monde), sorprendente opera prima della regista belga Laura Wandel, che racconta la realtà del bullismo scolastico.

Dopo una calorosa accoglienza in numerosi festival internazionali, altrettanti riconoscimenti tra cui il Premio FIPRESCI in Un Certain Regard al Festival di Cannes 2021 e la recente candidatura agli Oscar 2023 in rappresentanza del Belgio, “Il Patto del Silenzio – Playground” è in uscita nelle sale italiane il 2 marzo, distribuito da Wanted Cinema.

“Il Patto del Silenzio – Playground” è interpretato dall’esordiente Maya Vanderbeque, che nel film è Nora, una bambina di sette anni dall’indole introversa che assiste ad alcuni episodi di bullismo che si verificano nella sua scuola elementare, la cui vittima è il fratello maggiore Abel (Günter Duret). La bambina cerca di attirare l’attenzione degli inseganti e del padre, ma Abel tiene tutto segreto per non subire le ritorsioni dei suoi compagni aguzzini. Il ragazzino troverà come unica via d’uscita quella di adottare gli stessi comportamenti dei suoi aguzzini, rischiando di trasformarsi da vittima in carnefice. Il film è un’indagine psicologica nel mondo del bullismo scolastico brillantemente interpretata da due giovanissimi esordienti. Un film prezioso per tutti, e, in particolare, per insegnanti, genitori e figli.

SINOSSI. Nora, al suo primo anno di scuola, inizia a frequentare lo stesso istituto di suo fratello maggiore Abel. Quando assiste a un atto di bullismo nei confronti di Abel da parte di altri bambini, Nora, scioccata, cerca di proteggerlo avvertendo il padre e le insegnanti. Ma Abel la costringe a rimanere in silenzio. Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare con difficoltà di trovare il suo posto nel nuovo ambiente, divisa tra il mondo dei bambini e quello degli adulti.

Link trailer