“Terra e Polvere”: trailer, poster e data di uscita del film di Li Ruijun

“Terra e Polvere” (Yin Ru Chen Yan, Return to Dust), l’emozionante love story cinese che porta la firma di Li Ruijun, sarà nelle sale italiane il 30 marzo con Tucker Film.

Certe storie d’amore sono fuoco. Certe storie d’amore sono tempesta. Certe storie d’amore sono piccoli fiori piantati nella terra. “Terra e Polvere” ci racconta l’amore tenero e complicato di Youtie e Guiying. Due anime fragili in un mondo, il nostro, che delle fragilità non sembra più sapersi prendere cura.

SINOSSI. Il matrimonio combinato di Youtie e Guiying, un uomo e una donna che vivono vite difficilissime, sembra portare inevitabilmente alla somma di due solitudini. Di due povertà (sociali, emotive, affettive). Ma da questo incontro, tenero e pudico, prenderà forma giorno dopo giorno un legame solido e prezioso… “Return to Dust”, titolo-rivelazione della 72esima Berlinale e del Far East Film Festival di Udine, dove ha vinto il Black Dragon Award e il Silver Mulberry Award, racconta l’amore attraverso i silenzi e i ritmi contadini della Cina rurale. Un’opera dolce e dolente che ha il sapore della terra e delle stagioni. Se Li Ruijun ha affidato il ruolo di Guiying ad un’attrice di grande esperienza come Hai Qing (“Fire on the Plain”, “Operation Red Sea”, “Sacrifice”), a farle da controcanto ha invece chiamato un absolute beginner come Wu Renlin, cioè un vero contadino (nonché zio dello stesso Li). Una scelta che imprime ulteriore naturalezza alla dimensione, aspra e sospesa, di “Terra e Polvere”: un film così lontano dal rumore della civiltà e così vicino all’anima degli spettatori.

“Terra e Polvere” è prodotto da Hucheng no.7 Films Productions, Qizi Film Ltd., Beijing J.Q.Spring Pictures Co. Ltd., Aranya Pictures, Shanghai Shigu Film, Dream Media Co. Ltd e uscirà al cinema distribuito da Tucker Film.

Link trailer