Al via il Florence Korea Film Fest 21

La masterclass del premio Oscar Bong Joon-ho; la prima retrospettiva in Italia della star del cinema coreano Park Hae-il; l’omaggio al cinema delle donne con le registe Yim Soon-rye, considerata in patria una delle poche autrici di spicco della Nouvelle Vague, e la giovane cineasta July Jung; il film storico “Hansan: Rising Dragon Redux”, campione d’incassi in Corea del Sud, presentato dal regista Kim Han-min; le due Coree raccontate dall’autore Park Gyu-tae; le nuove tendenze del fumetto con gli illustratori Kyu-ah e Kim Woo-seop. Sono gli eventi e gli ospiti della 21esima edizione del Florence Korea Film Festival, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea, che si terrà a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia e con un programma selezionato per l’online su MYmovies e Più Compagnia.

Oltre agli ospiti che ci porteranno a conoscere sempre di più la Corea del Sud in tutte le sue sfaccettature, il ricco programma della 21esima edizione presenta oltre 60 film divisi in varie sezioni: i maggiori successi al botteghino in Orizzonti Coreani; le giovani promesse in Independent Korea; i cortometraggi in Corto, Corti!. Novità dell’edizione 2023 è il focus K-Woman, sezione interamente dedicata agli sguardi femminili del cinema sud-coreano. Tra le peculiarità di questa edizione sono le 4 masterclass con gli ospiti del festival – momento unico che mette in relazione diretta gli spettatori con le star del cinema – e la sezione dedicata a Webtoon, i fumetti digitali pensati per essere letti su smartphone che stanno spopolando in Corea del Sud (un coreano su tre legge regolarmente webtoons).

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e organizzata con il contributo di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea e Istituito culturale della Corea. Tra le novità di quest’anno il supporto del Consorzio Vino Chianti Classico e la collaborazione dell’azienda Arrighi all’isola d’Elba.

“Il 2023 – ha spiegato Gelli – segna il ritorno del regista Kim Han-min, col suo ultimo spettacolare film storico ‘Hansan: Rising Dragon Redux’ con cui inaugureremo il festival. Per la prima volta ospiteremo l’attore Park Hae-il, protagonista dell’ultima pellicola di Park Chan-wook ‘Decision to Leave’. Un focus sarà interamente dedicato alle donne dietro la macchina da presa grazie alla presenza della veterana Yim Soon-rye e della giovane July Jung. Insieme agli altri ospiti che ci faranno visita durante il festival, come il regista Park Gyu-tae che presenterà la commedia ‘6/45’ e agli eventi paralleli come la mostra ‘Webtoon, i fumetti del futuro’, tornerà a trovarci un vecchio amico che è anche uno dei più famosi e celebrati cineasti del mondo: Bong Joon-ho sarà con noi per un’imperdibile masterclass dedicata alla sua carriera”.

Il festival sarà inaugurato – giovedì 30 marzo – dalla prima italiana di “Hansan: Rising Dragon Redux”, un kolossal bellico diretto da Kim Han-min, che sarà presente in sala, sulla storica battaglia dell’isola di Hansan, secondo episodio della trilogia di Kim sulle battaglie guidate da Yi Sun-sin, iniziata con il film del 2014 “The Admiral: Roaring Currents”. Tra gli interpreti, anche l’ospite speciale di questa edizione Park Hae-il, nei panni dell’ammiraglio Joseon Yi Sun-sin. A chiudere la rassegna venerdì 7 aprile “Life is Beautiful”, un road movie musicale diretto Choi Kook-hee, ospite in sala, sulla storia di Oh Se Yeon (Yum Jung-ah), che fa una strana richiesta al marito come regalo di compleanno: ritrovare il suo primo amore dei tempi della scuola.

Sito Ufficiale: https://koreafilmfest.com