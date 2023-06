Valeria Golino e Francesca Marciano protagoniste al SalinaDocFest 2023

Il SalinaDocFest, Festival Internazionale del Documentario Narrativo, ideato e diretto da Giovanna Taviani, annuncia le prime anticipazioni sul programma della XVII edizione (14-17 settembre), intitolata “Donna Oltre Confini”. Una scelta nata dal desiderio di raccontare il ruolo di avanguardia sociale e culturale che hanno oggi le donne in Europa e nel mondo, alla ricerca di nuovi orizzonti di libertà, oltre il genere e i confini. Online sul sito www.salinadocfest.it il bando del Concorso Nazionale Documentari SDF 2023, dedicato al tema. Nella giuria, presieduta da Francesca Marciano, Anastasia Plazzotta (distributrice) e John Vignola (giornalista).

L’attrice e regista Valeria Golino e la sceneggiatrice Francesca Marciano – reduce dal successo de “Il sol dell’avvenire” – saranno ospiti del SalinaDocFest il 15 settembre. Insieme parleranno della nuova serie tv ispirata al romanzo postumo di un’altra grande donna oltre confini del nostro Novecento, Goliarda Sapienza (1924-1996), “L’Arte della Gioia”. È il debutto assoluto come regista televisiva di Valeria Golino, e andrà in onda dopo l’estate in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Nel cast della serie, prodotta da Sky e da Viola Prestieri per HT Film, Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata. Si tratta di un’autobiografia immaginaria e un romanzo di formazione, dalla scrittura libera e disinibita, che segue come in un flusso ininterrotto di coscienza le vicende di Modesta e il suo percorso di liberazione dalle violenze del passato attraverso l’arte della gioia.

“Goliarda Sapienza era una scrittrice socialista rivoluzionaria che ha attraversato il Novecento italiano superando ogni barriera, linguistica, morale e di genere. Ha lavorato come attrice con Luchino Visconti ed è stata a lungo la compagna di Citto Maselli. Conoscevi Goliarda e il suo romano ‘L’Arte della Gioia’?”, chiede Giovanna Taviani a Francesca Mariano, in una intervista esclusiva sulla nuova serie tv che verrà pubblicata interamente nel catalogo del festival. “La conoscevo perché era una delle più grandi amiche di mio zio, Gigi Vanzi, che aveva lavorato con Citto Maselli e con Antonioni, e di cui Goliarda parla nel suo libro di taccuini ‘La mia parte di gioia: Taccuini 1989-1992’ (Supercoralli). Ma è stata Valeria ad insistere, erano anni che mi parlava di questo libro e abbiamo cominciato a lavorarci nel 2018. All’inizio volevamo farci un film e avevamo già selezionato la prima parte del romanzo, quella che arriva fino ai 20 anni di Modesta, la parte più criminale, più interessante. Volevamo mettere a fuoco questo nuovo personaggio femminile della letteratura novecentesca: sfrontata, selvatica, animalesca, che ama gli uomini e le donne, che non si giudica, che è assassina ma anche eroina, una donna al di là dei confini, appunto. Ma a metà strada ci siamo rese conto che non ci stava tutto e alla fine abbiamo scommesso su una serie, una serie-romanzo, una serie d’autore”.

A Francesca Marciano – che insieme a Valeria Golino, Luca Infascelli, Valia Santella e Stefano Sardo ha scritto la sceneggiatura della serie – sarà consegnato il Premio Ravesi Dal Testo Allo Schermo, riconoscimento SDF dedicato al mondo della letteratura e deciso dal Comitato d’onore (Cristina Comencini, Romano Luperini, Giorgio Palumbo, Mario Palumbo, Paolo Taviani, Bruno Torri). Tra i premiati nelle precedenti edizioni Roberto Saviano, Vincenzo Consolo, Tahar Ben Jelloun, Emma Dante, Ascanio Celestini, Pippo Del Bono, Abraham B. Yehoshua, Daniele Vicari e Nadia Terranova.

A Valeria Golino andrà il Premio SIAE Sguardi di Cinema, un riconoscimento all’impegno e al successo del suo lavoro come regista. Il Premio SIAE è nato nel 2017 per dare un valore istituzionale all’attenzione che il festival del documentario riserva ogni anno al cinema di finzione più vicino alle sue tematiche. Danilo Monte e Laura D’Amore, Alice Rohrwacher, Claudio Giovannesi, Ficarra e Picone, Francesco Bruni, Leonardo Di Costanzo e Valia Santella, i premiati degli anni passati.

Il SalinaDocFest è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo / Ufficio Speciale per il Cinema e L’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, del Ministero della Cultura e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Ha il patrocinio dei Comuni di Santa Marina di Salina e Malfa, di Roma Culture, Rai Cinema e 01 Distribution. Main eco partner Irritec. Main technical partner Media Fenix. Partner Hotel Signum, Hotel Ravesi, Palumbo Editore, Lady Wilmar e Salina Isola Verde. Partner culturale Dams – Università degli Studi Roma Tre.