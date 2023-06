Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, premiazione a Napoli con tutti i vincitori

Annunciati i vincitori e i premi speciali della terza edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie. La premiazione si è svolta a Napoli sabato 17 giugno al Teatro di Corte di Palazzo Reale. La selezione dei Giornalisti Cinematografici ha preso in considerazione i titoli della stagione 2022-23 andati in onda dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023. Il Direttivo Nazionale dei Nastri assegna inoltre i suoi premi a Napoli, sede sempre più vitale di un vero e proprio distretto ideativo e produttivo di alta qualità, guidata dalla Film Commission Regione Campania che i Nastri d’Argento ringraziano per la collaborazione.

TUTTI VINCITORI

Serie dell’Anno

“Mare Fuori – stagione 3”” (Rai Fiction)

Regia: Ivan Silvestrini

Una coproduzione Rai Fiction – Picomedia

Sceneggiatura: Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Luca Monesi, Angelo Petrella

Miglior Serie

“Esterno Notte” (Rai Fiction)

Regia: Marco Bellocchio

Una produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle, Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France

Sceneggiatura: Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino

Miglior Serie “Crime”

“La Legge di Lidia Poët” (Netflix)

Regia: Matteo Rovere (ep. 1-2) e Letizia Lamartire(ep. 3-6)

Una produzione Groenlandia

Sceneggiatura: Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro, Paolo Piccirillo

Miglior Serie “Dramedy”

“Prisma” (Prime Video)

Regia: Ludovico Bessegato

Prodotto da Cross Productions

Sceneggiatura: Ludovico Bessegato, Alice Urciulo

Miglior Serie Commedia

“Call My Agent – Italia” (Sky)

Regia: Luca Ribuoli

Prodotta da Sky Studios e Palomar

Sceneggiatura: Lisa Nur Sultan, Federico Baccomo (per gli episodi 4 e 5)

Docuserie

“Circeo” (Paramount+ e Rai Fiction)

Regia: Andrea Molaioli

Prodotta da Cattleya con Paramount Television International Studios (EX VIS) in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ Italia

Sceneggiatura: Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan, Viola Rispoli

Miglior Film Tv

“Filumena Marturano” (Rai Fiction)

Regia: Francesco Amato

Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction

Sceneggiatura: Massimo Gaudioso, Filippo Gili, Francesco Amato

Miglior Attrice Protagonista

Margherita Buy – “Esterno Notte” (Rai Fiction)

Miglior Attore Protagonista

Fabrizio Gifuni – “Esterno Notte” (Rai Fiction)

Miglior Attrice Non Protagonista

Valentina Bellè – “The Good Mothers” (Disney+)

Miglior Attore Non Protagonista

Andrea Pennacchi – “Tutto chiede salvezza” (Netflix)

PREMI SPECIALI

Nastro Speciale

“Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” (Rai Fiction)

Regia: Roberto Andò

Una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv con la collaborazione di Le Pacte

Sceneggiatura: Roberto Andò, Angelo Pasquini, Monica Zappelli con la collaborazione di Giulia Andò, Letizia Battaglia

Nastro Speciale

Francesca Comencini

per la direzione artistica di “Django” (Sky)

Regia: Francesca Comencini (per gli episodi 1,2,3 e 4), David Evans e Enrico Maria Artale (per i seguenti episodi)

Prodotta per Sky e Canal+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e coprodotta da Sky Studios e Canal+, in collaborazione con StudioCanal e Odeon Fiction

Sceneggiatura: Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli

Nastro Speciale

Paolo Sorrentino

Guest star in “Call My Agent – Italia” (Sky)

Regia: Luca Ribuoli

Prodotta da Sky Studios e Palomar

Sceneggiatura: Lisa Nur Sultan, Federico Baccomo (per gli episodi 4 e 5)

Nastro Speciale

“Mina Settembre” (Rai Fiction)

Regia: Tiziana Aristarco

Una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film

Sceneggiatura: Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta, Costanza Durante

Nastro della Legalità – Serie

“Tutto per mio figlio” (Rai Fiction)

Scritto e diretto da Umberto Marino

Una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica

Le Icone

Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola

Nastri d’Argento Nuovo Imaie

Per i protagonisti Francesco Arca e Mario Di Leva in “Resta con me” (Rai Fiction)

Regia: Monica Vullo

Una coproduzione Rai Fiction – Palomar

Sceneggiatura: Donatella Diamanti, Mario Cristiani, Fabrizia Midulla, Giovanni Galassi, Angelo Petrella, Tommaso Renzoni.

Premio Fondazione Claudio Nobis

Selene Caramazza

Premio Biraghi-Serie

Fotinì Peluso e Federico Cesari per “Tutto chiede salvezza” (Netflix)

Premio Persol “Giovane Promessa”

Federico Cesari

Premio Wella Professionals per l’immagine

Fotinì Peluso

Premio Pianegonda

Elena Sofia Ricci

Premio Campo Marzio

Per gli sceneggiatori della miglior serie “Esterno Notte” (Rai Fiction)

Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino

Nastro Speciale

Lux Vide

Per i primi 30 anni di successi