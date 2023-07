“La verità secondo Maureen K.”: trailer, poster e data di uscita del film con Isabelle Huppert

Dopo il successo de “La padrina”, il regista Jean-Paul Salomé torna a dirigere la magnetica star francese Isabelle Huppert in “La verità secondo Maureen K.” (titolo originale “La Syndicaliste”), presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e in arrivo nei cinema italiani dal 21 settembre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Diviso tra impegno civile, thriller e indiretta riflessione sulla disparità di genere, “La verità secondo Maureen K.” narra di un’incredibile indagine ambientata nel mondo del nucleare e della politica ed è ispirato alla vera storia di Maureen Kearney, già raccontata nel libro “La Syndicaliste” di Caroline Michel-Aguirre.

Maureen Kearney, rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese, diventa un’informatrice, denunciando accordi top-secret che scuotono il settore nucleare francese. Sola contro il mondo, Maureen lotta con le unghie e con i denti per portare alla luce lo scandalo e difendere più di 50.000 posti di lavoro. Maureen Kearney viene trovata nella sua abitazione legata a una sedia, con una lettera A incisa sulla pancia. Sconvolta, la donna non ricorda nulla dell’aggressione. Le indagini si susseguono serrate, ma man mano che emergono nuovi elementi, nella mente degli inquirenti inizia a crescere il dubbio e a insinuarsi un terribile sospetto… così da iniziale vittima, Maureen si ritrova a essere la prima sospettata. Maureen dovrà fare di tutto per riuscire a dimostrare la sua verità.

SINOSSI. Essere l’esponente sindacale di spicco di una multinazionale apre le porte ai più alti livelli dell’industria e della politica. Ma quando cerchi di ostacolare gli interessi dei potenti, il contraccolpo può rivelarsi brutale, soprattutto se sei una donna in un mondo dominato dagli uomini. Questa è la vera storia di Maureen Kearney, aggredita e umiliata in casa sua. Sconvolta, Maureen viene inizialmente ascoltata e protetta. Ma le indagini si svolgono sotto pressione e nella mente degli inquirenti inizia a crescere il dubbio: da vittima, la donna si ritrova a essere la prima sospettata. Non creduta, vilipesa, trattata da bugiarda e visionaria, Maureen dovrà fare di tutto per riuscire a dimostrare la sua verità. Da Jean-Paul Salomé (“Belfagor – Il fantasma del Louvre”, “La padrina – Parigi ha una nuova regina”), un thriller paranoico avvincente e contemporaneo con una inarrivabile Isabelle Huppert.

Link trailer