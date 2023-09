La Mostra del Cinema di Venezia arriva in Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano

La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia continuerà a conquistare gli spettatori e gli appassionati cinefili della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano anche nei prossimi due mesi. Torna infatti anche quest’anno, dal 26 settembre al 3 novembre, nelle sale cinematografiche “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, iniziativa realizzata grazie all’accordo consolidato tra AGIS, ANEC e FICE del Triveneto con le Regioni e le Province autonome.

Una progettualità sempre più ampia che quest’anno si arricchirà ulteriormente. Arriveranno in sala le opere provenienti dalla 38esima edizione della Settimana Internazionale della Critica e da SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica), grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI. La programmazione, inoltre, si allargherà anche alle altre sezioni della Mostra del Cinema dando così un’opportunità unica per il pubblico di rivivere quella magia che solo il festival veneziano riesce a creare e, parallelamente, conoscere anche le molte sale cinematografiche d’essai presenti sul territorio.

“È evidente a tutti, oserei dire lapalissiana, l’importanza della Settimana Internazionale della Critica e, più in generale, della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sia dal punto di vista economico, come aiuto alle aziende dello spettacolo, sia dal punto di vista della diffusione della cultura – commenta Franco Oss Noser, presidente dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS – Far circuitare nel territorio i film che vengono proiettati a questo festival prestigioso, e unico per importanza è, secondo noi, un’occasione culturale di altissimo livello”.

Sull’importanza dell’iniziativa quale veicolo di ulteriore rilancio per il comparto cinema insiste Giuliana Fantoni, presidente della FICE del Triveneto: “Questa estate, grazie a Cinema Revolution, è stato fatto un notevole sforzo da parte di tutti i segmenti dell’industria cinematografica, esercizio, distribuzione e istituzioni, per contrastare la cronica debolezza del mercato cinematografico italiano che vede i mesi estivi in carenza di titoli e di pubblico. Grazie al lavoro di tutti, il comparto cinema ha dato buoni segnali di ripresa. Quello che è importante ora è che questo riavvicinamento alle sale vada coltivato e consolidato con iniziative mirate. La circuitazione dei film della Settimana Internazionale della Critica e delle opere della Mostra del Cinema di Venezia va proprio in questa direzione e sicuramente sarà di grande stimolo per il pubblico più cinefilo e premiante per i locali d’essai”.

Saranno complessivamente undici le sale cinematografiche, aderenti alla FICE, che ospiteranno le proiezioni ad ingresso gratuito con la presenza di attori e registi e introdotte da critici cinematografici.

Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le sale coinvolte saranno il Multisala Visionario di Udine, il Multisala Kinemax di Gorizia e quello di Monfalcone, il Cinema Teatro Miela di Trieste e il Multisala Cinemazero di Pordenone. Nelle Provincie autonoma di Trento e Bolzano Alto Adige le proiezioni interesseranno il Multisala Modena di Trento e, in provincia, il Multisala Supercinema di Rovereto, il Centro Scolastico di Borgo Valsugana, il Cinema San Pietro di Mezzolombardo e l’Auditorium Comunale di Lavis. A Bolzano il cinema sarà il Multisala Capitol.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il calendario completo è disponibile sul sito www.agistriveneto.it.