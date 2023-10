Cinema per la Scuola: tre giornate a Palermo, 16-17-18 ottobre

Tre giorni, il 16, 17 e 18 ottobre, dedicati al Cinema per la Scuola. L’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con l’I.C. “Giuliana Saladino” di Palermo, si svolgerà per la prima volta a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

Un programma denso di appuntamenti tra seminari, laboratori, masterclass e proiezioni, distribuiti nelle tre giornate con un’anteprima, il 15 ottobre alle 20.00 al Cinema De Seta, con la proiezione di “Diario di un maestro” in occasione dei cento anni di Vittorio De Seta e un incontro con Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Parallelamente alle Giornate si svolgerà l’iniziativa promossa da ANEC, AnecLAB Educational, rivolta agli studenti delle scuole siciliane il 17 e 18 ottobre al Cityplex Tiffany, 12 laboratori tenuti dagli enti vincitori del Bando Progetti di Rilevanza Nazionale 2022 per la formazione di nuove professionalità e per le attività con le scuole dell’esercizio cinematografico.

Il 16 ottobre, alle ore 15.00, al Cinema Vittorio De Seta si svolgerà la cerimonia di inaugurazione alla quale parteciperanno tra gli altri Lucia Borgonzoni (Sottosegretario di Stato al MiC), Francesco Giambrone (Presidente AGIS), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Donatello), Luigi Lonigro (Direttore 01 Distribution e Presidente Unione editori e distributori ANICA) e Mario Lorini (Presidente ANEC, associazione degli esercenti cinematografici).

L’articolato programma delle tre giornate prevede 17 seminari e laboratori tenuti dai principali operatori del settore che hanno realizzato progetti nazionali e innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini, tra i quali ACEC, ANEC, AGIS, ANICA Academy, Cineteca di Bologna, Cinemovel, Fondazione Cineteca Italiana, Fondazione Golinelli, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Modena Arti Visive, Giffoni, Istituto Antonioni, Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi, Playtown, Università Milano Bicocca, Zalab; 2 laboratori di progettazione partecipata tenuti dai Ministeri: il primo dedicato agli operatori di educazione visiva a scuola per il progetto di formazione rivolto ai docenti e l’altro rivolto al personale scolastico in merito alle procedure contabili e amministrative per la gestione dei progetti realizzati nell’ambito dei bandi; e ancora, 3 masterclass con Giovanni De Luna, Stefano Laffi e Pasquale Scimeca e 5 proiezioni alle quali faranno seguito gli incontri con i registi: si inizia lunedì 16 ottobre con una proiezione riservata a 500 studenti del documentario “Il cerchio”, Premio David Donatello 2023, con la regista Sophie Chiarello che racconterà il film dopo la proiezione e, nello stesso giorno, sarà proiettato “Comandante” di Edoardo De Angelis, a seguire incontro con il regista. Entrambi gli incontri saranno moderati da Piera Detassis.

Martedì 17 ottobre si entra nel cuore delle attività: sede dei laboratori educational per gli studenti è il Cityplex Tiffany di Palermo, con 4 attività al mattino dalle ore 9.00 organizzati da ACEC, AGIS Lombardia, AGIS Puglia e Basilicata e ANEC Lazio. Il pomeriggio, dalle 14.30, le attività per gli studenti saranno tenute da Zalab, Cinemovel e Cineteca Italiana. Sempre martedì la proiezione de “L’ultima volta che siamo stati bambini” e a seguire l’incontro con Claudio Bisio. Mercoledì 18 ottobre la proiezione di “Io Capitano” di Matteo Garrone, a seguire incontro con il regista e il cast del film. In programma 4 laboratori la mattina con i progetti nazionali di Playtown Roma, Giffoni, Fondazione Sistema Toscana e Cineteca di Bologna.

Gli studenti coinvolti nelle tre giornate saranno circa 2.000, considerando anche l’attività in programma a Catania, martedì 17 ottobre al Cinestar con un nuovo incontro della regista Sophie Chiarello con gli studenti della città. Le attività si rivolgono a ragazzi e bambini di ogni ordine e grado di istruzione, creando un’opportunità di interazione con le nuove generazioni in un contesto mai promosso in Italia. Sono 11 i progetti nazionali che si sviluppano e articolano in simultanea in uno stesso luogo consentendo al contempo ai docenti presenti a Palermo per le giornate di poter vivere le attività in prima persona.

Il programma completo è disponibile su www.giornatecinemascuola.it.