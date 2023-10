Alice nella Città 2023: masterclass, conversazioni e incontri di WomenLands

Importanti personalità del mondo del cinema, della cultura e della società saranno al centro di una serie di incontri, masterclass e conversazioni alla ventunesima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, agli esordi e alla scoperta del talento, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 18 al 29 ottobre 2023.

WOMENLANDS

Alle eccellenze femminili italiane e internazionali è dedicata la linea di incontri WomenLands, realizzata in collaborazione e a supporto del Comitato Expo 2030 Roma. Quattro imperdibili appuntamenti per mettere in luce un nuovo ruolo della donna nella società contemporanea e la sensibilità della Capitale sul tema dei diritti e dell’inclusione. Al termine di ogni incontro saranno consegnati gli WomenLands Excellence Awards.

Il ciclo si inaugura mercoledì 18 ottobre alle ore 16.30 al Palazzo delle Esposizioni, nuova location di questa edizione del festival, con le attrici Anna Foglietta e Alissa Jung che racconteranno il loro impegno nel sociale con le rispettive associazioni, Every Child Is My Child Onlus e Pen Paper Peace. All’incontro, moderato da Fabia Bettini, direttrice di Alice nella Città, e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, saranno presenti anche le rappresentanti dell’Engagement Group Women 20 (W20), gruppo nato con l’obiettivo di promuovere una prospettiva di genere nelle discussioni del G20, favorendo l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile. L’impegno delle due artiste e delle loro associazioni sarà premiato con gli WomenLands Excellence Awards.

Sabato 21 ottobre, alle ore 12.30 all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli), si celebrano con un doppio appuntamento le donne italiane, che si sono distinte per risultati straordinari in diversi campi come cultura, finanza, arte, filantropia, scienza e sport. Si parte con la presentazione della serie di documentari brevi “One of Us”, diretta da Chiara Tilesi e prodotta da We Do It Together, società di produzione senza scopo di lucro presieduta dalla stessa Tilesi e creata per realizzare film e documentari per il cinema e la tv nei quali venga data una nuova e giusta rappresentazione delle donne. Saranno premiate con gli WomenLands Excellence Awards le attrici Monica Guerritore, Gabriella Pession, la regista Cinzia Th Torrini, l’Ambasciatrice Mariangela Zappia, la regista e produttrice Chiara Tilesi.

Lo stesso riconoscimento sarà assegnato all’allenatrice italiana Carolina Morace per esser riuscita a declinare il femminile in modo diverso, attraverso un’immagine fuori dai soliti cliché. Per l’occasione sarà proiettato il corto “Maledetta primavera” di Daniele Frontoni con il quale si festeggia il primo anno di professionismo del calcio femminile. Saranno presenti anche la co-produttrice Valeria Altobelli e numerose personalità e influencer del mondo dello sport e del calcio.

Mercoledì 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli), ore 16.00, sarà la volta del Women Excellence Award International a Nastassja Kinski, icona cinematografica e di stile, e dell’atteso incontro, moderato dalla presidente dei David di Donatello Piera Detassis, nel quale parlerà del suo cinema e del suo legame con l’Italia, Paese in cui ha avuto modo di lavorare con registi come Alberto Lattuada, i Fratelli Taviani, Lina Wertmüller. Nastassja Kinski sarà anche protagonista di un percorso legato alla moda e alla scoperta di Roma e del centro storico con il quale si celebrano i 60 anni dell’Associazione di Via Condotti. Martedì 24 ottobre parteciperà a una passeggiata lungo la celebre via della moda capitolina, che culminerà con un photocall a Largo Goldoni e con un cocktail in suo onore con Expo 2030 Roma.

INCONTRI

Due le registe al centro della sezione Incontri di Alice nella Città dedicata al dialogo tra il pubblico e i protagonisti del cinema contemporaneo: la fiamminga Fien Troch, che accompagna il film “Holly” (giovedì 26 ottobre alle ore 18.00 al Cinema Adriano), e l’austriaca Jessica Hausner, a Roma per presentare “Club Zero” (venerdì 27 ottobre alle ore 18.30 all’Auditorium Conciliazione). Entrambe saranno protagoniste di un talk con gli spettatori al termine delle proiezioni dei loro rispettivi film.

Giovedì 19 ottobre alle ore 18.30 al Palazzo delle Esposizioni, Stefano Chiappi, agente di alcuni dei maggiori artisti del cinema italiano, sarà protagonista dell’incontro organizzato dal Nuovo Imaie dal titolo “Il mestiere dell’agente”.

MASTERCLASS

Venerdì 20 ottobre alle ore 11.30 a Casa Alice (Auditorium Parco della Musica) con Simone Massi uno dei più apprezzati e innovativi registi dell’animazione d’autore contemporanea. A lui Alice nella Città dedica un omaggio con la proiezione di tutti i suoi cortometraggi e con l’anteprima del suo primo lungometraggio “Invelle”.