“Misericordia”: trailer, poster e data di uscita del film di Emma Dante

Sono stati rilasciati il trailer e il poster del film “Misericordia” di Emma Dante, presentato in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma e in uscita nelle sale il 16 novembre.

Sicilia, un piccolo borgo marinaro di casupole in pietra grezza, in mezzo a rifiuti e rottami. Alle spalle una montagna maestosa. Qui nasce e cresce Arturo, figlio della miseria e della violenza, qui muore la sua mamma mettendolo al mondo. Betta, Nuccia e la giovane Anna, prostitute come lo era sua madre, se ne prendono cura come se fosse un figlio, nella misericordia di un amore disperato fatto di carezze e insofferenza, crudeltà e tenerezza. Ormai Arturo ha 18 anni, in alcuni momenti sembra un bambino, in altri vecchissimo. È nato difettoso, si muove in modo strambo, partecipa al mondo con un animo diverso. Guarda alle persone intorno a sé come alla montagna che scala: senza paura. È un invisibile fra gli invisibili e deve combattere, come tutti a Contrada Tuono, per la sopravvivenza, ma il suo sguardo puro e diverso porta con sé la speranza.

“‘Misericordia’ racconta una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l’inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Racconta la fragilità delle donne, la violenza che continua a perpetuarsi contro di loro, la loro disperata e sconfinata solitudine. Tre donne vivono in una baracca dentro un borgo marinaro formato da una serie di casupole di pietra grezza affiancate l’una all’altra; alle spalle delle casupole, in mezzo a rifiuti e rottami, risalta una montagna maestosa”. (Emma Dante)

“Misericordia” è interpretato da Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio, Milena Catalano, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola, Sandro Maria Campagna, Marika Pugliatti, Georgia Lorusso, Rosaria Pandolfo. Diretto da Emma Dante, anche autrice del soggetto (tratto dalla sua omonima opera teatrale), il film è scritto da Emma Dante, Elena Stancanelli e Giorgio Vasta. Fotografia Clarissa Cappellani. Scenografia Emita Frigato. Montaggio e sound design Benni Atria. Costumi Vanessa Sannino. Musiche Gianluca Porcu. Casting Maurilio Mangano. Aiuto regia Cinzia Castania. Fonico di presa diretta Gianluca Costamagna. Montaggio del suono Francesca Genevois. Montaggio effetti sonori Francesco Albertelli, Fabrizio Alviti. Una produzione Rosamont con Rai Cinema, con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo e del Fondo per l’Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, prodotto da Marica Stocchi, produttori esecutivi Gianluca Arcopinto e Marcello Mustilli. Distribuzione italiana Teodora Film.

Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante è tra i nomi più riconosciuti della drammaturgia contemporanea, non solo italiana. Diplomata nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, nel 1999 fonda a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale, con la quale vince il Premio Scenario 2001 e il Premio Ubu 2002. Le sue opere sono state rappresentate nei teatri di tutto il mondo, così come le sue regie (anche liriche). Tra i testi che le hanno guadagnato l’attenzione di pubblico e critica citiamo almeno “Carnezzeria”, “mPalermu”, “Vita mia”, “Mishelle di Sant’Oliva”, “Medea”, “Il festino”, “Cani di bancata”, “Le pulle”, “La trilogia degli occhiali”, “Le Sorelle Macaluso”, “Odissea A/R”, “Operetta burlesca”, “Bestie di scena”, “Esodo”, “Pupo di zucchero”, “Il tango delle capinere”. Molte anche le regie che la vedono impegnata nei principali teatri dell’opera, dalla Scala di Milano (di cui inaugura la stagione nel 2009 con la “Carmen” di Bizet) al Massimo di Palermo, dall’Opéra-Comique di Parigi al Comunale di Bologna all’Opera di Roma. Nel 2013 esordisce al cinema con “Via Castellana Bandiera”, tratto dal suo primo romanzo, che, selezionato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, vale a Elena Cotta la Coppa Volpi come migliore attrice. Nel 2020 è di nuovo a Venezia con “Le Sorelle Macaluso”, vincitore del Premio Pasinetti e del Premio Lizzani, e poi premiato con cinque Nastri d’Argento tra cui quelli per il miglior film, la miglior regia e la miglior produzione. Nel 2023 il suo terzo lungometraggio, “Misericordia”, è selezionato alla Festa del Cinema di Roma.