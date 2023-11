Villerupt 2023: Gran Premio Amilcar a “Come pecore in mezzo ai lupi”

Annunciati i vincitori della 46esima edizione del Festival du Film Italien de Villerupt (27 ottobre – 12 novembre 2023).

“Come pecore in mezzo ai lupi”, diretto da Lyda Patitucci, si è aggiudicato il Gran Premio Amilcar della Giuria, mentre il Premio della Critica e quello degli esercenti delle sale francesi sono andati a “La Chimera” di Alice Rohrwacher.

Il film “Amusia” di Marescotti Ruspoli ha ottenuto l’Amilcar della Giuria Giovani. Un altro riconoscimento di prestigio, il Premio del Pubblico, è stato assegnato a “Primadonna” per la regia di Marta Savina e alla sua protagonista Claudia Gusmano la Menzione Speciale dei Critici. L’attrice e regista Jasmine Trinca, ospite d’onore e presente in Concorso con il film “La nouvelle femme” nel quale interpreta la celebre pedagoga Maria Montessori, ha ricevuto il riconoscimento speciale Amilcar della Città riservato ogni anno a una personalità affermata del cinema italiano.

La Giuria del Concorso Ufficiale, presieduta dall’attore e produttore Dominique Besnehard, ha premiato dunque “Come pecore in mezzo ai lupi” di Lyda Patitucci, interpretato da Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli e prodotto da Matteo Rovere per Groenlandia con Rai Cinema. Così la motivazione: “‘Come pecore in mezzo ai lupi’ è stato unanimamente elogiato per la sua maestria tecnica e la forte attrazione che esercita sullo spettatore. Seguiamo passo dopo passo la solitudine dell’eroina e degli altri personaggi senza mai perdere l’attenzione. Ne usciamo sbalorditi da questo film che evidentemente ci parla del mondo in cui viviamo…”. La stessa giuria ha voluto assegnare una Menzione Speciale al film di Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri”.

In 17 giorni di proiezioni, masterclass ed eventi collaterali come concerti e presentazioni editoriali, la 46esima edizione del festival – guidato da Sandrine Garcia con Oreste Sacchelli e Federico Pedroni quali Delegati Artistici – ha proposto 70 titoli in cartellone di cui 16 in Concorso nella Selezione Ufficiale insieme ai 12 Fuori Concorso e 20 del Panorama. Un buon numero di questi lungometraggi sono stati anteprime o comunque inediti in Francia, alcuni anche in Italia come ad esempio “Zamora”, il debutto alla regia di Neri Marcorè.

Molto affollate pure dagli studenti di Licei e Università della Regione le due retrospettive dedicate: la prima a Ettore Scola con 7 suoi celebri titoli selezionati dal critico Jean Gili, e l’altra Miracolo a Milano con 11 film di grandi autori a testimonianza del Cinema in Lombardia dagli anni ’50 a oggi. Anche i Rencontres – appuntamenti con ospiti, registi, attori e critici che hanno accompagnato i loro lavori e conversato con il pubblico – sono stati di forte richiamo e intrattenimento. Tra gli altri quelli di Neri Marcorè, Daniele Vicari con Fabrizio Rongione, Sophie Chiarello, Ivano De Matteo, Marescotti Ruspoli, Lyda Patitucci con Isabella Ragonese, Jasmine Trinca con Léa Todorov, Jean Gili e Antonio Maraldi.

Villerupt è una cittadina francese al confine con il Lussemburgo, a pochi chilometri dal Belgio e dalla Germania. Nel passato è stata una città di miniere e ferriere e, come tale, di forte immigrazione, italiana ma non solo. Oggi, per lo più, la popolazione lavora in Lussemburgo.

Sito Ufficiale: https://festival-villerupt.com