“The Good Mothers”, la serie italiana candidata ai Critics Choice Awards 2024

“The Good Mothers”, la serie originale italiana disponibile su Disney+, è stata candidata come Best Foreign Language Series alla ventinovesima edizione dei Critics Choice Awards 2024.

Questa nomination si aggiunge ai riconoscimenti già ottenuti come il Berlinale Series Award vinto alla 73eisma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove la serie era stata presentata in anteprima mondiale lo scorso febbraio nella sezione Berlinale Series. Ed ancora il premio come miglior serie drama in lingua non inglese ai recenti C21 International Drama Awards, oltre all’inserimento tra le migliori serie televisive dell’anno dalla nota rivista britannica “The Economist”.

“The Good Mothers” racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Nel cast Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli in quelli di Anna Colace, Francesco Colella in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti nel ruolo di Lea Garofalo. Casting di Teresa Razzauti.

Tratta dall’omonimo libro del giornalista Alex Perry e adattata per lo schermo da Stephen Butchard, la serie è diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso ed è prodotta da House Productions e Wildside, una società del gruppo Fremantle.

Basata su una storia vera, “The Good Mothers” ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. “The Good Mothers” segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.