Francesco Vedovati e Barbara Giordani vincono l’Emmy per “The White Lotus 2”

Vittoria storica alla 75esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar delle serie tv, per i casting director italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della CSA – Casting Society of America) che erano nominati per il loro lavoro nella seconda stagione di “The White Lotus”, aggiudicandosi l’Emmy per l’Outstanding Casting for a Drama Series 2023 per la parte italiana della serie.

La nomination:

OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES

Meredith Tucker, Casting By

Francesco Vedovati, CSA, Location Casting

Barbara Giordani, CSA, Location Casting

per “The White Lotus 2” (HBO MAX)

Due tra i più importanti casting italiani trionfano agli Emmy Award (il più importante premio televisivo negli USA), in una delle serie del momento, “The White Lotus”, come dimostrano i premi e le nomination che sta ricevendo in questi mesi. Una notizia che rende felice e orgogliosa l’Unione Italiana Casting Directors (UICD) anche in vista del David di Donatello al Miglior Casting che arriverà nel 2025.

Non era mai successo che due casting director italiani vincessero un Emmy Award.

Gran parte del merito del successo di “The White Lotus” deriva dal genio folle e sopra le righe di Mike White, creatore, sceneggiatore e regista della serie. Inizialmente “The White Lotus” era stata pensata come una miniserie in sei episodi, andati in onda nell’estate 2021: la vicenda è ambientata in un lussuosissimo resort delle Hawaii, appartenente alla fittizia catena dei White Lotus, dove una notte arriva a costare anche 9 mila dollari. Dopo il successo della prima stagione arriva la seconda e la location diventa l’Italia, la Sicilia, Taormina, e qui entrano in campo i nostri casting director.

Il cast dei personaggi è rinnovato, dunque, e al White Lotus siciliano arrivano due coppie di amici – interpretati da Aubrey Plaza, Will Sharpe, Theo James e Meghann Fahy – alle prese con una competizione dai risvolti adulterini, e un trio formato da nonno sciovinista (F. Murray Abraham), padre sex-addicted (Michael Imperioli) e nipote fin troppo ingenuo (Adam DiMarco), tutti e tre variamente irretiti da Lucia e Mia, due giovani “escort”, interpretate da Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Tra gli attori italiani sul set c’è anche Sabrina Impacciatore, che ha conquistato il pubblico internazionale e soprattutto quello americano col personaggio di Valentina, dispotica ma anche fragile manager dell’hotel. Unico trait-d’union con la stagione precedente è il ritorno di Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge.