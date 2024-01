Nastro dell’anno Doc 2024 a Mario Martone, annunciata la selezione ufficiale

Nastro dell’anno per il Documentario a Mario Martone, un grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di “Laggiù qualcuno mi ama”, dedicato a Massimo Troisi, ma anche l’originalità di “Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice” che svela l’arte e la filosofia di un grande fotografo.

“Presentati rispettivamente alla Berlinale e al Torino Film Festival – si legge nella motivazione del premio – sono due film che lasciano un segno speciale nella memoria del cinema e nel racconto di personaggi diversi, eppure legati da un filo che, oltre Napoli, intreccia la rilettura affettuosa di un grande protagonista molto amato e mai dimenticato all’estetica di un artista, un ‘gigante’ come lo definisce Martone, che mette a fuoco in ogni scatto una sorta di manuale ‘filosofico’ del vivere, lasciandoci godere di una bellezza che va oltre lo sguardo”.

Lo annuncia il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani che consegnerà al regista questo riconoscimento di eccellenza nel corso della premiazione che si terrà nelle prossime settimane a Roma con Nastri e premi speciali ai vincitori, scelti tra i 55 titoli della selezione ufficiale oggi annunciati, tra “Cinema del Reale”, film su “Cinema, Spettacolo, Cultura” e quest’anno anche una “cinquina” speciale dedicata all’Arte.

Il Nastro dell’anno è un riconoscimento che nei Documentari, come tra i migliori titoli del Cinema, premia l’eccellenza e la particolare qualità di un film “speciale”. “Un Nastro d’Argento quest’anno già annunciato per il Cinema a Paola Cortellesi per l’exploit di un film straordinario come ‘C’è ancora domani’ – ricorda a nome del Direttivo la Presidente, Laura Delli Colli – e andato per i Documentari nel 2022 a Giuseppe Tornatore per ‘Ennio’ sul grande Morricone, e nel 2023 al film di Francesco Zippel su Sergio Leone, l’italiano che inventò l’America”.

I due documentari per i quali Mario Martone riceve il Nastro dell’anno fanno parte della selezione dei 55 “concorrenti” di quest’anno, scelti tra i 130 titoli proposti nel 2023 dai festival più importanti o nelle rassegne specializzate e comunque presentati anche su reti o piattaforme televisive. In selezione un panorama ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l’attualità ma neanche la storia recente con uno sguardo particolare rivolto al presente nel cinema del reale in un anno drammatico tra migrazioni, guerre, femminicidi, allarme per le mutazioni climatiche e, nel mondo degli spettacoli e nella cultura, dedica un’attenzione speciale, con il cinema, ai protagonisti della musica.

La selezione ufficiale, sul coordinamento dei 130 titoli editi, a cura di Maurizio di Rienzo, è firmata dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Laura Delli Colli (Presidente), Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi.

Ecco, di seguito, tutti i titoli tra i quali saranno annunciati nei prossimi giorni le “cinquine” finaliste e i vincitori.

NASTRI D’ARGENTO DOCUMENTARI 2024

Nastro dell’anno a Mario Martone

LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA

UN RITRATTO IN MOVIMENTO. OMAGGIO A MIMMO JODICE

LA SELEZIONE UFFICIALE

CINEMA DEL REALE

ABOUT LAST YEAR di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano, Morena Terranova

ADESSO VINCO IO – MARCELLO LIPPI di Simone Herbert Paragnani, Paolo Geremei

AFTER THE BRIDGE di Davide Rizzo, Marzia Toscano

AFTER WORK di Erik Gandini

AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri

BANGARANG di Giulio Mastromauro

CASABLANCA di Adriano Valerio

EDITH di Michele Mally

ERA SCRITTO SUL MARE di Giuliana Gamba

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO di Chloé Barreau

KRIPTON di Francesco Munzi

LALA di Ludovica Fales

L’AVAMPOSTO di Edoardo Morabito

LE MURA DI BERGAMO di Stefano Savona

MUR di Kasia Smutniak

PROCIDA film collettivo Procida Film Atelier – coord. Leonardo Di Costanzo

ROMA SANTA E DANNATA di Daniele Ciprì, Roberto D’Agostino, Marco Giusti

SCONOSCIUTI PURI di Valentina Cicogna, Mattia Colombo

SEDICI MILLIMETRI ALLA RIVOLUZIONE di Giovanni Piperno

UN ALTRO DOMANI di Silvio Soldini, Cristiana Mainardi

CINEMA, SPETTACOLO, CULTURA, ARTE

BELLEZZA, ADDIO di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese

CODICE CARLA di Daniele Luchetti

DALLAMERICA CARUSO. IL CONCERTO PERDUTO di Walter Veltroni

ENZO JANNACCI VENGO ANCH’IO di Giorgio Verdelli

ENIGMA ROL di Anselma Dell’Olio

FELA, IL MIO DIO VIVENTE di Daniele Vicari

IL RITORNO DI MACISTE di Maurizio Sciarra

IO, NOI E GABER di Riccardo Milani

ITALO CALVINO, LO SCRITTORE SUGLI ALBERI di Duccio Chiarini

KISSING GORBACIOV di Andrea Paco Mariani, Luigi D’Alife

LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA di Mario Martone

LA VOCE SENZA VOLTO di Filippo Soldi

LE MIE POESIE NON CAMBIERANNO IL MONDO di Annalena Benini, Francesco Piccolo

L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO di Luca Lancise, Marco Gentili

LUI ERA TRINITÀ di Dario Marani

MARIA CALLAS: LETTERE E MEMORIE di Tom Volf, Yannis Dimolitsas

UN RITRATTO IN MOVIMENTO. OMAGGIO A MIMMO JODICE di Mario Martone

PAOLO CONTE ALLA SCALA – IL MAESTRO È NELL’ANIMA di Giorgio Testi

POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES di Trudie Styler

PRIMO – SEMPRE GREZZO di Guido M. Coscino

PROFONDO ARGENTO di Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa

SEMIDEI di Fabio Mollo, Alessandra Cataleta

SENZA MALIZIA di Bernard Bédarida e Nello Correale

VIA SICILIA 57/59. GIORGIO ALBERTAZZI. IL TEATRO È VITA di Pino Strabioli, Fabio Masi

ZUCCHERO – SUGAR FORNACIARI di Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano

DOCUMENTARI SULL’ARTE

BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE di Giovanni Troilo

JEFF KOONS. UN RITRATTO PRIVATO di Pappi Corsicato

PERUGINO. RINASCIMENTO IMMORTALE di Giovanni Piscaglia

REGINE DI QUADRI di Anna Testa

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO di Michele Mally