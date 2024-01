A Qualcuno Piace Classico, tornano i classici in pellicola per il tredicesimo anno

A Qualcuno Piace Classico, tornano i classici in pellicola per il tredicesimo...

Torna per il tredicesimo anno al Palazzo delle Esposizioni Roma A Qualcuno Piace Classico, appuntamento unico nel suo genere nella scelta di riproporre al pubblico il grande cinema del passato con proiezioni esclusivamente in pellicola, un supporto sempre più fragile e prezioso ma dal fascino ineguagliabile. A partire dal 23 gennaio e come sempre a ingresso libero con prenotazione, gli spettatori potranno ritrovare sul grande schermo i capolavori di maestri come Lubitsch o Scorsese, Bresson o Imamura, sempre in versione originale sottotitolata e sempre introdotti da un rappresentante del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Regione Lazio. Il programma spazia per epoche, stili e Paesi diversi e l’inaugurazione di martedì 23 gennaio alle 20.00 spetta a un gioiello della Hollywood dei tempi d’oro, “Una pallottola per Roy” di Raoul Walsh, prima grande produzione con protagonista Humphrey Bogart, che da questo film in poi resterà il “duro con un cuore” per eccellenza.

Altro noir in programma è “Strategia di una rapina” di Robert Wise, in cui il genere incontra un tema sociale forte, quello della questione razziale, ma una riflessione non banale sulla società dell’epoca la ritroviamo anche in “Amore sublime” di King Vidor, con una straordinaria Barbara Stanwyck. Il cinema americano fa la parte del leone anche con “Il ventaglio di Lady Windermere” di Lubitsch, che sarà accompagnato dal vivo al pianoforte dal Maestro Antonio Coppola, e con due titoli esemplari delle stagioni del New American Cinema e della New Hollywood: lo scandaloso “Flaming Creatures” di Jack Smith e “Taxi Driver” di Martin Scorsese, un film il cui culto non accenna a diminuire dopo quasi cinquant’anni.

Dalla Francia arriva invece “Au hasard Balthazar” di Bresson, film spesso considerato tra i più grandi mai realizzati e tornato alla ribalta dopo l’omaggio che gli ha reso Jerzy Skolimowski con “EO”, mentre il cinema britannico è rappresentato da “Come ho vinto la guerra” di Richard Lester, con un inedito John Lennon protagonista, e dalla coppia Powell e Pressburger, al massimo della forma nel loro primo film in Technicolor, “Duello a Berlino”, presentato nella versione integrale. Chiude infine la rassegna una chicca da riscoprire come “Desiderio rubato”, film d’esordio di uno dei giganti del cinema giapponese del dopoguerra, Shōhei Imamura.

Tutti i film saranno presentati in pellicola e in versione originale sottotitolata in italiano.

A QUALCUNO PIACE CLASSICO

Programma 13esima edizione

Martedì 23 gennaio, ore 20.00

UNA PALLOTTOLA PER ROY

(High Sierra, Usa 1941)

di Raoul Walsh, con Humphrey Bogart, Ida Lupino

b/n, durata: 100′, 35mm VO sott. italiani

Presenta il film Matteo Berardini

Martedì 6 febbraio, ore 20.00

AU HASARD BALTHAZAR

(Francia/Svezia 1966)

di Robert Bresson, con Anne Wiazemsky, Pierre Klossowski

b/n, durata: 95′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Francesco Crispino

Martedì 20 febbraio, ore 20.00

AMORE SUBLIME

(Stella Dallas, Usa 1937)

di King Vidor, con Barbara Stanwyck, John Boles, Anne Shirley

b/n, durata: 106′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Patrizia Pistagnesi

Mercoledì 6 marzo, ore 20.00

DUELLO A BERLINO

(The Life and Death of Colonel Blimp, Gb 1943)

di M. Powell, E. Pressburger, con Deborah Kerr, Anton Walbrook

colore, durata: 163′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Anna Pasetti

Martedì 19 marzo, ore 20.00

COME HO VINTO LA GUERRA

(How I Won the War, Gb 1967)

di Richard Lester, con John Lennon, Michael Crawford

colore, durata: 109′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Aldo Spiniello

Martedì 2 aprile, ore 20.00

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE

(Lady Windermere’s Fan, Usa 1925)

di Ernst Lubitsch, con May McAvoy, Ronald Colman

b/n, durata: 86′ 22fps, 35mm muto con didascalie italiane

Accompagnamento dal vivo al pianoforte del M° Antonio Coppola

Presenta il film Marianna Cappi

Martedì 16 aprile, ore 20.00

FLAMING CREATURES

(Usa 1963)

di Jack Smith, con Piero Heliczer, Mario Montez, Judith Malina

b/n, durata: 43′, 16mm

Presenta il film Raffaele Meale

Martedì 30 aprile, ore 20.00

TAXI DRIVER

(Usa 1976)

di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Jodie Foster

colore, durata: 114′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Angela Prudenzi

Martedì 14 maggio, ore 20.00

STRATEGIA DI UNA RAPINA

(Odds Against Tomorrow, Usa 1959)

di Robert Wise, con Robert Ryan, Harry Belafonte

b/n, durata: 96′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Sergio Sozzo

Martedì 28 maggio, ore 20.00

DESIDERIO RUBATO

(Nusumareta yokujō, Giappone 1958)

di Shōhei Imamura, con Osamu Takizawa, Shin’ichi Yanagisawa

b/n, durata: 92′, 35mm VO sott. Italiani

Presenta il film Enrico Azzano

INFORMAZIONI

Palazzo Esposizioni Roma – Sala Cinema

scalinata di via Milano 9 a, Roma

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione su www.palazzoesposizioni.it