Arriva in sala “Sull’Adamant”, trailer e poster del doc premiato con l’Orso d’Oro a Berlino

I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection annunciano l’uscita italiana del documentario “Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile” del regista francese Nicolas Philibert. Premiato con l’Orso d’Oro al 73° Festival di Berlino e candidato agli EFA e ai Lumière Awards, il film sarà distribuito nelle sale come evento speciale l’11, 12 e 13 marzo in concomitanza con il centenario della nascita di Franco Basaglia, celebre psichiatra e neurologo italiano, innovatore nel campo della salute mentale nonché ispiratore dell’omonima legge.

“Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile” racconta il grande lavoro che si svolge all’interno di un centro diurno per la salute mentale ormeggiato sulla Senna. L’edificio, denominato l’Adamant, è stato realizzato nel 2010 secondo concezioni architettoniche all’avanguardia e, collocato su una piattaforma galleggiante nel cuore di Parigi, è messo a disposizione dei primi quattro arrondissement della capitale francese per accogliere persone che soffrono di disturbi psichici. In esso, un’equipe preparata e formata da infermiere, psicologi, psichiatri ed altri professionisti cerca di stabilire relazioni umane con i pazienti avvalendosi di metodi di cura nuovi e originali, in uno spazio aperto, stimolante e accogliente – lontano dalle austere concezioni ospedaliere. Cullato dalla Senna, il bateau Adamant diventa, per chi lo desidera, un posto in cui scegliere di stare, il miraggio di una casa per chi si sente fuori posto nel mondo.

Con la delicatezza, il garbo e l’empatia che contraddistingue le sue opere (“Essere e avere”, 2002), il regista Nicolas Philibert si mette a disposizione delle persone più fragili, consentendo loro di raccontarsi ed esprimersi liberamente realizzando in “Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile” una serie di ritratti fragili, poetici e magnifici.

SINOSSI. In un mondo ad alta competizione, in cui pensare è spesso sinonimo di incasellare e le fragilità sono marginalizzate, ci sono luoghi che tentano di mantenere viva la funzione poetica dell’uomo. L’Adamant è uno di questi luoghi: situata sulle acque della Senna, nel cuore di Parigi, questa struttura galleggiante accoglie adulti che soffrono di disturbi psichici e si prende cura di loro tramite l’arte, la musica, il disegno… Una terapia per il cuore, prima che per la mente. Il maestro del documentario Nicolas Philibert ci invita a bordo di questo centro diurno unico al mondo, a conoscere il team di specialisti che lo anima e i pazienti che lo abitano, in un film delicato ed emozionante premiato con l’Orso d’Oro a Berlino.

“Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile” (titolo originale “Sur l’Adamant”) sarà nei cinema italiani l’11, 12 e 13 marzo distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.