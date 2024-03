Alice nella Città in tour con Riccardo Milani, per gli studenti “Un mondo a parte”

Alice nella Città in tour con Riccardo Milani, per gli studenti “Un...

Il regista Riccardo Milani ha accompagnato nelle scuole il suo nuovo film, “Un mondo a parte”, nel corso di un tour di anteprime che in quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, ha coinvolto circa 1.600 studenti e 95 professori di 12 istituti scolastici dei comuni di Frascati, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Mentana, Senigallia, Pesaro e Cagli.

L’iniziativa è stata organizzata da Alice nella Città, in collaborazione con Medusa Film, che lo distribuisce nelle sale dal 28 marzo, nell’ambito del percorso educational “Scelte di classe”, promosso grazie al supporto del Piano Nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso da MIC e MIM.

Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film, “Un mondo a parte” è interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele e racconta la storia del maestro elementare Michele Cortese che, dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Al termine di ciascuna delle proiezioni – ospitate dai cinema Politeama di Frascati, Cinemancini di Monterotondo, Il Gabbiano di Senigallia e Solaris di Pesaro – gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare Riccardo Milani e con lui dialogare sui tanti temi affrontati nel film e aprirsi a un confronto. Gli incontri si sono rivelati il cuore pulsante del viaggio cinematografico nelle piccole scuole dei comuni coinvolti in questa prima parte del progetto.

“È emerso chiaro il sentimento tenace e quotidiano dei docenti – dichiara Fabia Bettini, direttrice di Alice – Abbiamo ascoltato storie capaci di aprire prospettive inattese, sentimenti e ragionamenti che talvolta rovesciano il mondo per cercare di comprenderlo nei suoi aspetti fondamentali: la convivenza, le differenze, la natura. Tutti elementi che il film – aggiunge Gianluca Giannelli, direttore di Alice – fa emergere per raccontare la scuola che accoglie, che è capace di creare comunità e di andare oltre la lezione frontale, dentro e fuori le aule; che valorizza le differenze, che fa delle diversità e delle fragilità opportunità per intraprendere nuovi percorsi educativi per innovarla e renderla migliore”.

Nei prossimi mesi il tour del film ci porterà in profondità, nei territori coinvolti nella rete nazionale delle piccole scuole. Un’alleanza progettuale che attraverso Scelte di Classe – il cinema a scuola permetterà ad Alice nella città di valorizzare il lavoro di questi anni, legato al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale. Il film di Riccardo Milani e il progetto #Unmondoaparte sarà lo spunto ideale per mettere al centro del dibattito culturale, l’importanza delle piccole scuole sia per il prezioso ruolo ricoperto nelle complesse dinamiche territoriali del nostro Paese, sia per lo sviluppo di nuove forme di didattica innovative e inclusive.

LE SCUOLE COINVOLTE

I.C. Frascati 1

I.C. di Frascati

I.C. Don Lorenzo Milani – Colonna di Monteporzio Catone

I.C. Mentana

Liceo Artistico Frammartino – Monterotondo

I.C Senigallia Centro – G. Fagnani

I.C. M. Giacomelli di Senigallia

I.C. Senigallia – Marchetti

I.C. Senigallia Sud – Belardi

Liceo Statale Enrico Medi di Senigallia

I.C. Olivieri – Pesaro

I.I.S. Giuseppe Celli di Cagli (PU)

Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori va alla Marche Film Commission, al Comune di Pesaro e in particolare a Camilla Murgia, Assessore alla Gentilezza e alla Crescita del Comune di Pesaro.