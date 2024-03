“Ritratto di un amore” è il film d’apertura di Rendez-Vous 2024

“Ritratto di un amore” (titolo originale “Bonnard, Pierre et Marthe”) di Martin Provost sarà presentato in anteprima italiana mercoledì 3 aprile a Roma come film d’apertura della XIV edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese, alla presenza del regista.

Il film sarà in anteprima anche a Bologna giovedì 4 aprile nell’ambito della rassegna Pop Up Talk, sempre alla presenza di Provost, e successivamente arriverà nei cinema italiani dal 16 maggio distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Già presentato nella sezione Cannes Première 2023, “Ritratto di un amore” di Martin Provost (regista celebrato per gli originali ritratti femminili raffigurati in “La Belle épouse”, “Séraphine”, “Violette”) racconta la relazione passionale e artistica tra il celebre pittore Pierre Bonnard e la sua compagna ispiratrice, Marthe, interpretati da una formidabile coppia di attori: Vincent Macaigne e Cécile De France.

A fine Ottocento, il pittore Pierre Bonnard, le Nabi très japonard, diventa uno dei post-impressionisti più affascinanti del periodo grazie agli intimi ritratti dell’enigmatica Marthe de Méligny, sua musa nonché futura sposa. Per conoscere Bonnard e diventare la sua modella ideale, Maria Boursin (questo il suo vero nome) si finge un’aristocratica italiana in rovina: è il 1893 e da allora entra con il suo corpo in quasi tutti i quadri di Pierre. Pierre Bonnard non sarebbe il grande pittore che tutto il mondo conosce senza l’enigmatica Marthe che occupa, lei sola, più di un terzo della sua opera.

Al suo ottavo film, Provost ritrova i temi che gli sono più cari come il rapporto tra vita e creazione, ma soprattutto l’emancipazione femminile e il rapporto delle donne in relazione al mondo dell’arte e delle istituzioni, e li affianca a un doppio ritratto di coppia in una comédie d’amour carica di raffinato e sensuale erotismo che indaga l’amore, la passione, la vita d’artista, dando vita a un’opera di grande sensualità, impregnata di luce e malinconia.