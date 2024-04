“Il mio amico robot”, al cinema, Pablo Berger

I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection rilascia una nuova clip di “Il mio amico robot” (Robot Dreams), un meraviglioso omaggio musicale e danzante al film degli anni Trenta “Il mago di Oz”.

“Il mio amico robot”, in arrivo da oggi 4 aprile in 250 sale, è il nuovo capolavoro animato dell’acclamato regista spagnolo Pablo Berger, un gioiello già celebrato all’ultimo Festival di Cannes, premiato ad Annecy e candidato al premio Oscar come miglior film d’animazione.

Il film è scritto e diretto da Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D – e si ispira all’omonima graphic novel di Sara Varon che racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.

Dopo l’avventura del pluripremiato “Blancanieves” e del sorprendente “Abracadabra”, “Il mio amico robot” rappresenta una nuova sfida per Berger che afferma: “Con ‘Il mio amico robot’ volevo tornare all’essenza pura del cinema. Ma questa volta da un’altra angolazione, quella dell’animazione, ovvero una forma di rappresentazione e narrazione senza limiti. In quanto regista, scrivere storie senza dialoghi è sia una grande sfida che un enorme piacere”.

Ad affiancare Pablo Berger nella realizzazione del mondo di “Il mio amico robot”, una squadra di 20 artisti diretti dal noto fumettista e illustratore José Luis Ágreda, mentre il processo di animazione è affidato all’artista e direttore dell’animazione Benoît Feroumont. Per le musiche il regista si è affidato nuovamente ad Alfonso de Vilallonga (già compositore per “Blancanieves” e “Abracadabra”), che ha ricreato melodie al piano delicate, ritmi jazz e suoni urbani molto newyorchesi, una giungla sonora unica nel suo genere per dare vita a un racconto emozionante e coinvolgente.

“Il mio amico robot” è nei cinema da oggi 4 aprile distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

SINOSSI. DOG vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. Sulle note degli Earth, Wind and Fire e della travolgente musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda. Finché una sera d’estate DOG si trova costretto ad abbandonare ROBOT sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi? Dal pluripremiato Pablo Berger (“Blancanieves”), qui al suo esordio nel cinema di animazione, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità celebrata a Cannes, premiata ad Annecy e candidata all’Oscar come miglior film d’animazione.

Per le sale: https://iwonderpictures.it/ilmioamicorobot/