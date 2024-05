Le Giornate della Luce 2024, annunciati i tre film in concorso

Annunciati i film in concorso per Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award, assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell’ultima stagione, della decima edizione delle Giornate della Luce di Spilimbergo. Un appuntamento ormai irrinunciabile nel panorama dei festival italiani che celebra gli autori della fotografia, veri protagonisti della manifestazione, con proiezioni, masterclass, dibattiti e mostre.

Il festival, ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra, si svolgerà dall’1 al 9 giugno 2024 in Friuli Venezia Giulia e si configura come un’occasione importante di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema per condividere esperienze, progetti e visioni.

La giuria 2024 del festival, capitanata quest’anno da Monica Guerritore, ha selezionato tre film in concorso:

Per la fotografia di Davide Leone, il campione di incassi “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, vincitore di ben sei David di Donatello, del Premio Speciale della Giuria e del Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma, del Nastro d’Argento come film dell’anno e vincitore del SuperCiak d’Oro 2023 del cinema italiano. Paola Cortellesi fa il suo esordio alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra che ci parla di emanazione femminile dai codici etici ed estetici della donna nella società.

Per la fotografia di Francesco Di Giacomo, “Rapito” di Marco Bellocchio, vincitore di ben sei Nastri d’Argento 2023 e cinque David di Donatello 2024. Il film ricostruisce la figura di Edgardo Mortara, il bambino ebreo il cui rapimento da parte del Vaticano nel 1858 divenne un caso internazionale.

Chiude la selezione dei film in concorso, per la fotografia di Lorenzo Casadio Vannucci, il film “Gli oceani sono i veri continenti” di Tommaso Santambrogio, film d’apertura delle Giornate degli Autori all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Tre diversi mondi si intrecciano in un paesino dell’entroterra cubano. A San Antonio de los Baños, il tempo sembra si sia fermato. In un affresco di contemporaneità che prende vita tramite la memoria dei personaggi, aleggia lo spettro della separazione, vera grande piaga della società contemporanea cubana.

I film in concorso, come di consueto, concorreranno per i premi: Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award assegnato dalla giuria composta in questa decima edizione da Monica Guerritore con Luan Amelio, Gianni Fiorito, Mateja Zorn e Oreste De Fornari alla migliore fotografia di un film italiano dell’ultima stagione; Il Quarzo dei Giovani assegnato da una giuria composta da studenti di cinema, ospiti del festival, provenienti da dieci università e scuole italiane e europee, presieduta dal direttore della fotografia catalano Jordi Bransuela. Tra i premi Il Quarzo del Pubblico assegnato dagli spettatori del festival.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e nel 2023 hanno avuto il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Banca 360 FVG.