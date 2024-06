Nastri d’Argento 2024: Premi Speciali per i giovani talenti

Foto di Greta De Lazzaris / Seydou Sarr e Moustapha Fall in una scena di "Io Capitano"

Anche a Seydou Sarr e Moustapha Fall, straordinari protagonisti nel film di Matteo Garrone “Io Capitano”, dai Nastri d’Argento un riconoscimento speciale per gli esordienti dell’anno. Una decisione del Direttivo dei Giornalisti Cinematografici – oltre il regolamento del premio riservato dal ’46 solo ai talenti italiani – che aggiunge i due ragazzi ormai popolarissimi in tutto il mondo al palmarés dei giovani talenti di quest’edizione del premio dei giornalisti. Mai come quest’anno, sono significativi infatti i nomi dei registi e di tanti giovanissimi interpreti che meritano di essere segnalati nei riconoscimenti della stampa ai migliori dell’anno.

Con il Nastro d’Argento a Romana Maggiora Vergano, scelta da Paola Cortellesi per il ruolo della figlia di Delia nel Film dell’anno “C’è ancora domani”, sono ben quattro i Premi Biraghi dedicati tradizionalmente ai giovani: Francesco Centorame, sempre dal film di Paola Cortellesi, in coppia con Romana nel ruolo del suo fidanzato; Rebecca Antonaci, giovanissima protagonista del film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”; Alessandro Fella, che dopo un esordio nella fiction, scelto da Marco Risi per “Il punto di rugiada”; Yile Yara Vianello per “La Chimera” e “La bella estate”. Questi straordinari interpreti inaugurano la lista dei premi per il talento più giovane che saranno domani sera, giovedì 27 giugno, sul palcoscenico dei Nastri d’Argento al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo che ospita come tradizione la serata di gala dei Giornalisti Cinematografici.

Una serata che accende un riflettore sulle novità, oltre i premi votati da 100 firme “specializzate” attraverso i riconoscimenti speciali 2024 in una lista che si apre con il Nastro SIAE per la sceneggiatura agli autori di “Una sterminata domenica”: Alain Parroni, classe ’92, regista del film Premio Speciale della Giuria Orizzonti di Venezia, di cui è sceneggiatore con Giulio Pennacchi e Beatrice Puccilli, e si chiude con il film sorpresa dell’anno, “Gloria!” di Margherita Vicario al quale va il Premio Speciale BNL BNP Paribas, novità di questa edizione dei Nastri d’Argento, consegnato alla regista personalmente dalla presidente della banca Claudia Cattani. Per gli autori di “Una sterminata domenica”, come si legge nella motivazione del riconoscimento, il film è “il racconto di un’adolescenza che in un pomeriggio dal tempo apparentemente infinito ha il sapore di un limbo in cui è forte il senso di solitudine di una generazione ai margini ma anche di un’età acerba e bellissima”.

Al film di Margherita Vicario “Gloria!” un premio “per un’opera prima fresca, originale e sorprendente che trasforma il ritmo di un convento settecentesco per orfane senza un futuro in una sinfonia di liberazione capace di attraversare il tempo e lo spazio. Margherita Vicario, dalla musica al cinema, firma un film corale in cui la liturgia di uno spartito classico diventa un inno capace di liberare l’energia di una vera e propria rivoluzione al femminile”.

Una sorpresa legata al cinema di genere e soprattutto ad un successo anche internazionale dal Festival Catalano di Sitges a Los Angeles, è Brando De Sica, con un premio speciale anche al protagonista del film Domenico Cuomo. De Sica con il suo film d’esordio “Mimì – Il principe delle tenebre” riceve il premio Nastro d’Argento Hamilton Behind The Camera, consegnato da Andreas Albeck, brand manager Hamilton Italia, nella special edition del decennale Behind The Camera ai Nastri d’Argento. Nella motivazione l’apprezzamento per “un tuffo nel miglior fantasy, presentato fuori concorso a Locarno e vincitore di una menzione speciale al Festival di Sitges, per una commedia in cui una Napoli soprannaturale diventa teatro di leggende noir in un’atmosfera ricca di emozioni che svela il tocco di un esordio già maturo”.

Con De Sica anche il riconoscimento speciale a Domenico Cuomo, l’inquietante Mimì di un film di genere insolito e declinato anche sul ritmo di una commedia. Un giovanissimo interprete, perfetto per Mimì, che arriva ai Nastri con De Sica sulla scia di una napoletanissima popolarità anche televisiva, tra “Mare Fuori” e “Un Professore”.

Ancora, i Nastri ricordano Graziella Bonacchi, amatissima agente e straordinaria talent scout scomparsa troppo presto, il premio a lei intitolato va quest’anno a Gianmarco Franchini, esordiente tra quattro talenti straordinari come Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea in “Adagio” di Stefano Sollima. Sul palcoscenico dei Nastri d’Argento arriva premiata dalla presidente di UNITA, l’associazione degli attori, Mia Benedetta, proprio quest’anno neoregista festeggiata ai Corti d’Argento.

E punta su una coppia in cui spicca una prova d’attrice davvero speciale il Nuovo Imaie con il suo premio, consegnato dal presidente Andrea Miccichè, a Ludovica Martino: segnalata in coppia con un attore dalla professionalità più matura come Marco Leonardi, vince per la coraggiosa prova d’attrice nel film di Daniela Porto e Cristiano Bortone “Il mio posto è qui”.

Sigla infine un esordio non facile e il suo passaggio dalla moda e dai riflettori del set alla regia, il premio che la Fondazione Nobis, presieduta dall’attrice Elena Croce Nobis, dedica a Catrinel Marlon e alla sua opera prima “Girasoli”, “un esordio coraggioso per un film difficile e intenso già diretto con sicurezza per raccontare la malattia mentale in un tempo di reclusione, ma anche la possibilità di una vita finalmente libera”.

I Nastri d’Argento ringraziano i partner istituzionali: con il MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il patrocinio della Regione Lazio, SIAE main sponsor, il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo e ancora Nuovo Imaie e Fondazione Claudio Nobis. E grazie agli sponsor ufficiali che con il loro prezioso supporto confermano un rapporto ormai consolidato: BNL BNP Paribas, Hamilton, Persol, Italo, Wella Professionals, Campo Marzio, Benedetta Riccio, GE-Gruppo Eventi e Chateau d’Ax.