“Michelangelo – Infinito”, evento al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre

Quando lo spettacolo del cinema incontra l’emozione dell’arte. Con Enrico Lo Verso nel ruolo di Michelangelo Buonarroti.

Dopo lo straordinario successo di “Caravaggio – L’Anima e il sangue”, arriva sul grande schermo come evento speciale “Michelangelo – Infinito”, il nuovo film d’arte dedicato al genio dell’arte universale Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali ed “infinite”, di cui oggi presentiamo il trailer ufficiale.

“Michelangelo – Infinito” definisce un nuovo genere cinematografico, superando il tradizionale racconto documentaristico per diventare a tutti gli effetti un film documentato, ovvero un “film di autorevole finzione”.

Le spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR), inedite e di forte impatto emotivo, della straordinaria produzione artistica di Michelangelo, sono innestate e composte, come in una partitura musicale, insieme alle ricostruzioni storiche nel racconto cinematografico condotto dalle interpretazioni dei due protagonisti, consentendo allo spettatore di immergersi nella vita dell’uomo e dell’artista Michelangelo. Il film porta a totale compimento il dialogo tra mondo del cinema e mondo dell’arte.

A dare il volto a Michelangelo Buonarroti è Enrico Lo Verso, mentre ad impersonare Giorgio Vasari è Ivano Marescotti.

“Michelangelo – Infinito” sarà distribuito al cinema da Lucky Red dal 27 settembre al 3 ottobre 2018.

Prevendite presto disponibili su www.michelangeloalcinema.it

