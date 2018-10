Dal 18 ottobre al cinema “In viaggio con Adele”, ecco il poster ufficiale

Vi presentiamo il poster ufficiale di “In viaggio con Adele”, il primo lungometraggio di Alessandro Capitani (David di Donatello 2016 per “Bellissima” come Miglior Cortometraggio).

Il film è interpretato da Sara Serraiocco (Adele), Alessandro Haber (Aldo) e Isabella Ferrari (Carla). Firma la sceneggiatura Nicola Guaglianone.

Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, il film uscirà nelle sale il 18 ottobre distribuito da Vision Distribution.

Adele è una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa. Cinico e ipocondriaco, Aldo è un attore di teatro che, appoggiato da Carla – sua agente, amica e occasionale compagna di letto – si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L’improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che scopre solo ora di essere il papà della ragazza. Con il compito di dirle la verità e l’intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta: una nonna scorbutica, una zia avida, un fidanzato misterioso. Accomunati dalla solitudine e dal bisogno di amore, i due si scopriranno poco a poco, inaspettatamente, un padre e una figlia.