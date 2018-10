Arriva al cinema “Menocchio” di Alberto Fasulo

Dopo essere stato presentato in concorso al 71° Locarno Festival ed aver vinto il Grand Prix du Jury Annecy Cinéma Italien, “Menocchio” di Alberto Fasulo uscirà nelle sale giovedì 8 novembre distribuito da Nefertiti Film, promosso da AltriSguardi e segnalato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI come Film della Critica.

Italia. Fine 1500. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Stato per il controllo totale delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di consolazione delle anime a tribunale della mente. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il carcere o il rogo. Menocchio, vecchio, cocciuto mugnaio autodidatta di un piccolo villaggio sperduto fra i monti del Friuli, decide di ribellarsi. Ricercato per eresia, non dà ascolto alle suppliche di amici e famigliari e invece di fuggire o patteggiare, affronta il processo. Non è solo stanco di soprusi, abusi, tasse, ingiustizie. In quanto uomo, Menocchio è genuinamente convinto di essere uguale ai vescovi, agli inquisitori e persino al Papa, tanto che nel suo intimo spera, sente e crede di poterli riconvertire a un ideale di povertà e amore.

Nel cast: Marcello Martini, Maurizio Fanin, Carlo Baldracchi, Nilla Patrizio, Emanuele Bertossi, Agnese Fior, Mirko Artuso, Giuseppe Scarfì, David Wilkinson, Roberto Dellai, Gino Segatti.

Una produzione NEFERTITI FILM con RAI CINEMA in co-produzione con HAI-HUI ENTERTAINMENT, con il sostegno di MiBACT – DIREZIONE GENERALE CINEMA | FONDO PER L’AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION | TRENTINO FILM COMMISSION | CNC – Centrul National al Cinematografiei (Romania).