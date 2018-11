Dal 29 novembre al cinema “Isabelle” di Mirko Locatelli

Arriva nelle sale il 29 novembre, distribuito da Strani Film in collaborazione con Mariposa Cinematografica, “Isabelle”, un film di Mirko Locatelli. Al centro della storia l’incontro tra una donna e un ragazzo, legati da un avvenimento che sconvolgerà le loro vite.

Nel cast l’attrice Ariane Ascaride (protagonista del film) e gli attori Robinson Stévenin, Lavinia Anselmi e per la prima volta sullo schermo Samuele Vessio.

Una produzione Strani Film e Agat Films & Cie (di Robert Guédiguian) con Rai Cinema e il sostegno del Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Il film si è aggiudicato il Prix du Meilleur Scénario per la Miglior Sceneggiatura alla 42esima edizione del Montreal World Film Festival (unico titolo italiano selezionato in concorso) e il premio per la Miglior Attrice al Cape Town International Film Market & Festival.

Sinossi. Isabelle è un’astronoma di origini francesi, vive in Italia in una grande casa immersa tra i vigneti sulle colline nei pressi di Trieste. Il sole splende sulla campagna, il mare a pochi chilometri si infrange sulla costa rocciosa, il paesaggio è un paradiso e come tutte le estati suo figlio Jérôme passerà qualche tempo con lei. Isabelle lo ama molto, è pronta a fare qualsiasi cosa per lui, ma l’incontro con Davide, un giovane che sta attraversando un momento di grande difficoltà, stravolgerà le loro vite e Isabelle dovrà compiere una scelta che porterà inevitabilmente a un epilogo doloroso.