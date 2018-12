Andrea Sartoretti è l’eroe Luigi Rizzo, arriva nelle sale “Il Destino degli Uomini”

1918-2018. 100 anni, milioni di vite coinvolte, un mondo completamente cambiato, una Storia che non smette di essere raccontata ed emozionare. In occasione dell’anniversario della fine del Conflitto che ha cambiato l’Italia e il mondo per sempre, arriva nelle sale con un lungo tour in tante città italiane a partire dal 3 dicembre a Milano “Il Destino degli Uomini”, il nuovo film di Leonardo Tiberi, ultimo atto della trilogia che il regista romano ha dedicato alla Prima Guerra Mondiale, e che si chiude in questo 2018.

Un pannello composto con i precedenti “Fango e Gloria” (2014) e “Noi eravamo” (2017), salutato dall’attenzione delle istituzioni e da un successo di pubblico decretato da molte proiezioni in tutta Italia e da passaggi molto seguiti sulla tv pubblica. Un successo dovuto grazie soprattutto all’originale formula di racconto che unisce materiale del prezioso Archivio Storico dell’Istituto Luce a riprese originali di fiction.

Il terzo capitolo della triade di Tiberi, prodotto da Baires Produzioni con Istituto Luce Cinecittà, in associazione con Gruppo Banco Desio ai sensi delle norme sul Tax Credit, con il sostegno della Regione del Veneto, in collaborazione con la Marina Militare e con il Patrocinio del Ministero della Difesa, vede per protagonista uno dei più funambolici eroi della Prima Guerra Mondiale, Luigi Rizzo, interpretato da Andrea Sartoretti.

Uomo di mare, ammiraglio della Marina, l’autore dell’Impresa di Premuda: l’affondamento 100 anni fa, il 10 giugno 1918, della corazzata austriaca Santo Stefano da solo, a bordo di un piccolo Mas, un motoscafo da assalto veloce. Un episodio entrato nella mitologia bellica, che contribuì a rompere gli equilibri anche psicologici della guerra a vantaggio dell’esercito italiano, e segnò una crepa insanabile per l’impero austro-ungarico.

Un episodio di cui rimangono indelebili drammatiche immagini originali dell’affondamento della corazzata austriaca e dei suoi uomini. E che insieme ad altri passaggi memorabili della parabola di Rizzo viene evocato nel film dallo stesso ammiraglio durante un duro interrogatorio, condotto in un’altra guerra, la Seconda, da parte di uomini del Terzo Reich. Per loro Rizzo era ancora l’uomo di Premuda, che aveva fatto esplodere l’onore di un Impero. Il rappresentante di una sconfitta ancora presente, e della rinascita degli italiani.

Un racconto che mescola memoria, immagini di imprese spettacolari, scontri per mare e tra uomini di mare, per i quali una legge più forte e non scritta può forse unire, nonostante la guerra, le guerre, anche due avversari.

Nel cast anche Marta Zoffoli, Ralph Palka e Pietro Genuardi.

“Il Destino degli Uomini” è distribuito da Istituto Luce Cinecittà.