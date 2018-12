“Conversazioni Atomiche”, arriva al cinema un film inusuale con protagonista la Scienza

Arriva nelle sale dal 13 dicembre per iniziare un percorso che lo porterà in tante città e cinema d’Italia per tutto il 2019 “Conversazioni Atomiche”, il nuovo film documentario di Felice Farina, prodotto da Istituto Luce Cinecittà e co-distribuito da Luce e Nina Film.

Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo italiano. Un documentario con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, una sceneggiatura da film di conversazione e tanti tuffi in strepitose immagini di realtà e del passato.

“Conversazioni Atomiche” ha per protagonista un personaggio davvero rarissimo nel nostro cinema d’autore: la Scienza.

Applaudito nelle scorse settimane in importanti Festival di settore – e alla presenza di platee di specialisti – come il Festival della Scienza di Genova e il Trieste Science + Fiction Festival, “Conversazione Atomiche” è una commedia scientifica dichiaratamente divulgativa che accompagna gli spettatori dentro i laboratori di ricerca più di avanguardia in Italia.