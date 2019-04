“Diario di tonnara” in tour nelle sale dal 6 aprile

L’opera prima rivelazione di Giovanni Zoppeddu, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Una produzione e distribuzione Istituto Luce-Cinecittà.

Al via un tour nelle sale per “Diario di tonnara”, opera prima del giovane filmmaker Giovanni Zoppeddu (classe 1983), presentata all’ultima Festa del Cinema di Roma. Un film prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà.

Giovanni Zoppeddu, partendo dall’omonimo libro-diario del giornalista (e per anni lavoratore per le tonnare) Ninni Ravazza, si confronta con una dimensione narrativa antica come quella delle tonnare e dei tonnaroti: rappresentanti di un’epica secolare densa di saperi e storie, e di un’Italia scomparsa, dopo il “terremoto antropologico” dell’industrializzazione, che ha reso un rito come la pesca del tonno un’attività intensiva e meccanizzata.

E si confronta il regista con un “cinema dei padri” – grazie ai magnifici filmati dell’Archivio storico Luce, quello dei maestri del documentarismo italiano: De Seta, Quilici, Alliata e altri grandi che hanno portato nel mondo per primi una scuola del cinema del reale italiano.

Un film che unisce magicamente un rito antico a uno sguardo contemporaneo, perché le tonnare scomparse sanno rivivere in inaspettate sacche di resistenza. E perché temi come il lavoro, la cura dell’ambiente, la qualità del nostro nutrimento e del mare, richiamano la nostra urgente cura e attenzione di sguardo.

“Diario di Tonnara” inizia oggi dal Catania Film Fest il suo viaggio in Italia, che lo porterà dal 6 aprile a Milano (Oberdan) poi a Roma (Nuovo Aquila), Torino, Firenze, e due specifici tour in Sicilia (Palermo, Agrigento, Catania, Trapani, Messina, Siracusa, Sciacca, Marsala) e Sardegna (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Porto Rotondo, Alghero…), le isole che più immaginario nutrono nel film e nel mito delle tonnare italiane.