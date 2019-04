Will Smith è un killer giovane e vecchio in “Gemini Man”, il nuovo film di Ang Lee

Vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di “Gemini Man”, il nuovo film del visionario regista premio Oscar® Ang Lee.

Un innovativo thriller d’azione interpretato da Will Smith, nei panni di Henry Brogan, un assassino d’élite, che viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa.

Prodotto da Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, il film uscirà nelle sale italiane nel 2019 distribuito dalla 20th Century Fox Italy.

“Questa storia non è quella che solitamente si racconta sul grande schermo – ha detto il regista Ang Lee – Tuttavia, grazie alle incredibili nuove tecnologie digitali, non solo possiamo finalmente vedere Will Smith da giovane e da vecchio, ma possiamo anche rapportarci alla storia in modo profondamente coinvolgente. È la mia grande fortuna: poter sperimentare e testare i limiti di ciò che il nuovo cinema digitale ha da offrirci. E poi sono stato fortunato anche nel poter lavorare con due Will Smith: uno splendidamente sofisticato, l’altro onesto in modo esuberante. Inoltre, l’immenso sforzo e l’abilità tecnica dell’equipaggio nel creare una nuova estetica è stato sia stimolante che commovente. Spero davvero – ha concluso il regista – che questo film offra un’esperienza cinematografica completamente nuova al pubblico di tutto il mondo”.

Per Will Smith le sfide emotive e fisiche di questo film sono state le più impegnative della sua carriera: “Ang sta oltrepassando i limiti per dare alle persone un’esperienza nel cinema che non si può ottenere da nessun’altra parte. Questo non è solo un film d’azione, ma un viaggio attraverso gli insegnamenti che un io più giovane può trasmettere a quello più vecchio. Ora ho 50 anni, e per ironia della sorte sono tornato ad essere un giovane di 23 anni, ma la verità è che io, a 23 anni, non sarei stato pronto per questa esperienza o per assumere questo ruolo. La nostra speranza è che questa storia offra qualcosa a tutti, un’esperienza cinematografica magica mai vista sino ad ora grazie alle sfumature di personaggi di spessore e ad azioni di alto livello”.

Fanno parte del cast anche Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong.

