Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss: donne di mafia e “regine del crimine”

Esce in Italia “Le regine del crimine”, un film scritto e diretto dalla candidata all’Oscar Andrea Berloff. Dal 26 settembre al cinema.

In arrivo nelle sale “Le regine del crimine”, un film drammatico targato New Line Cinema incentrato sulle figure femminili della mafia, scritto e diretto da Andrea Berloff, già candidata all’Oscar per la sceneggiatura originale di “Straight Outta Compton”.

Le protagoniste del film (titolo originale “The Kitchen”) sono la nominata all’Oscar Melissa McCarthy (“Le amiche della sposa”), Tiffany Haddish (“Il viaggio delle ragazze”) ed Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) nei ruoli di tre casalinghe del quartiere di Hell’s Kitchen del 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall’FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all’eliminazione – letterale – della concorrenza.

“Le regine del crimine” arriverà nelle sale italiane il 26 settembre 2019. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una divisione della Warner Bros. Entertainment.

Oggi vi presentiamo il trailer e il poster ufficiali.

