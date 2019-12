A Natale al cinema “Jumanji: The Next Level”

Il film sulle avventure del celebre gioco con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan sono i protagonisti di “Jumanji – The Next Level”. A due anni dall’uscita nelle sale di “Jumanji – Benvenuti nella Giungla”, reduce da uno straordinario successo al Box Office italiano e internazionale, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

Completano il cast Danny Glover, Danny DeVito e Nick Jonas, che torna ad interpretare il ruolo di Jefferson “Idrovolante” McDonough.

Questa la sinossi ufficiale:

In “Jumanji – The Next Level” la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Il regista Jake Kasdan dichiara: “L’opportunità di poter riprendere l’idea originale e ritrovare questi personaggi, sia i ragazzi nel mondo reale sia il loro avatar nel gioco, era irresistibile per me. Ma il più grande regalo di questa storia è stato poter riunire la squadra”.

In “Jumanji: The Next Level” torna il cast al completo. Dwayne Johnson, nella doppia veste di protagonista e produttore del film, racconta: “Sapevamo quanto l’aspettativa fosse alta quindi dovevamo alzare l’asticella, avanzare di livello. Per farcela abbiamo riunito i migliori film-maker in circolazione ed è stato un successo. La cosa bella di Jumanji è che si tratta di un videogioco quindi nella produzione e nella scrittura non avevano nessuna limitazione”.

Tra i protagonisti torna anche Jack Black che dichiara: “Quando c’è la giusta alchimia sul set si percepisce subito e io l’ho decisamente avvertita sin dal primo film. Girare ancora una volta insieme alla ‘gang’ è stato emozionante”.

“Sono così contenta che il pubblico abbia la possibilità di vedere tutti questi attori in ruoli così differenti tra loro”, dichiara invece l’attrice scozzese Karen Gillan.

Nel film Kevin Hart ritorna nel ruolo dello zoologo Franklin “Topo” Finbar. Sul suo personaggio Hart racconta: “Nel film Finbar assume le sembianze di un anziano gentiluomo, che nel mondo reale è il personaggio interpretato da Danny Glover. Adoro Danny, i suoi film mi fanno ridere e lui sembra sempre così calmo, esattamente l’opposto di ciò che sono io! Per questo ho subito capito che sarebbe stato un ruolo veramente divertente da interpretare”.

Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, “Jumanji – The Next Level” uscirà nelle sale il 25 dicembre 2019, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Ecco il trailer ufficiale:

Link YouTube

Il poster ufficiale: