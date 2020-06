“Last Words”: le prime immagini del film di Jonathan Nossiter

Selezionato a Cannes 2020, con Nick Nolte, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård e Alba Rohrwacher

Un gesto rivoluzionario. Due uomini che si guardano negli occhi, a lungo, e poi ridendo si stringono la mano. Sono le immagini della prima clip di “Last Words”, il film di Jonathan Nossiter che fa parte della Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020 e presentato a Cannes Virtual Market.

“Un film utopico, post apocalittico, in cui ho cercato di guardare con lucidità le catastrofi ecologiche senza perdere coraggio, amore, tenerezza, e dove la ricerca di ogni personaggio, di ogni inquadratura, è la ricerca della bellezza e della gioia”. Così parla del film Jonathan Nossiter, già Gran Premio al Sundance per il film “Sunday”, successivamente presentato a Un Certain Regard, in Concorso a Cannes con “Mondovino” e a Berlino con “Resistenza Naturale”.

Girato tra il Parco Archeologico di Paestum e la Bologna sotterranea, “Last Words” è ispirato al romanzo “Mes Derniers Mots” di Santiago Amigorena. Nel 2086, all’indomani delle grandi alluvioni che hanno inondato il pianeta, il mondo che noi conosciamo non esiste più. Pochissimi uomini sono sopravvissuti. Un giovane intraprende un lungo viaggio alla ricerca di un’ultima comunità di uomini. Attraverso le strade abbandonate d’Europa che conducono ad Atene, Jo trasporta con sé un tesoro enigmatico: delle pellicole cinematografiche.

“Il film credo e spero sia una risposta – dice Nossiter – a quello che stiamo vivendo in questo tempo, e già prima del Covid. È una favola ecologica che ci propone un futuro totalmente inaspettato. Sentiamo tutti che il pianeta è lì, a mezzo millimetro dal crollo totale, e che può succedere dal un giorno all’altro. La maggior parte delle persone non vogliono riconoscerlo perché è un peso terribile. Con Last Words ho voluto mettere lo spettatore davanti a un futuro possibile, per spingerlo a pensare a tutte le ragioni per lottare e non ritrovarsi a quel punto”.

Il film è interpretato da Nick Nolte (vincitore di un Golden Globe e pluricandidato all’Oscar), Charlotte Rampling (Orso d’Oro e Coppa Volpi), Stellan Skarsgård (Golden Globe e Orso d’Argento), Alba Rohrwacher (Coppa Volpi e due volte David di Donatello e Nastro d’Argento), Silvia Calderoni (Premio Ubu) e Kalipha Touray, per la prima volta sullo schermo, che il regista ha scelto dopo un casting di circa 500 giovani attori da tutto il mondo

“Quando ho incontrato Kalipha nel campo dei rifugiati di Palermo – spiega Nossiter – ho capito che era lui il mio protagonista, perché il film aveva bisogno di un testimone, di qualcuno che avesse già visto la fine del mondo”.

Una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, una coproduzione italo francese con Paprika Films, Les Films D’Ici e Les Films Du Rat, prodotto da Donatella Palermo, prodotto da Jonathan Nossiter, Laurent Baujard, Serge Lalou, Santiago Amigorena.

Il film è scritto e diretto da Jonathan Nossiter, adattato con Santiago Amigorena, dal suo romanzo “Mes Derniers Mots” (edito da POL); il montaggio è di Jonathan Nossiter, montatore associato Davide La Porta; musiche originali di Tom Smail, prodotte e edite da Ala Bianca Group © & ℗ 2020, Ala Bianca Group srl; costumi di Stefania Grilli; scenografia di Matteo Monteduro, Francesco Bolognini, Massimiliano Petrini, Cristina Bartoletti, Valerio Romano; fotografia di Clarissa Cappellani; suono in presa diretta di Maximilien Gobiet.

“Last Words” è stato realizzato con la collaborazione del Parco Archeologico di Paestum e del direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel, e della Cineteca di Bologna e del direttore Gianluca Farinelli e con il contributo di DG Cinema e Audiovisivo – MiBACT. Il distributore internazionale è The Party Lady di Etienne Ollaigner e Sarah Chazelle.

LA PRIMA CLIP – LAST WORDS

