Pier Paolo Pasolini: a 45 anni dalla morte, la Tucker Film porta sul web il documentario di Costabile e Savonitto

Distribuzione online il 2 novembre su #IoRestoInSala per “In un futuro aprile – Il giovane Pasolini”

Il 2 novembre 1975, all’idroscalo di Ostia, è morto un poeta. Il 2 novembre 2020, 45 anni più tardi, quel poeta verrà celebrato da un documentario: “In un futuro aprile – Il giovane Pasolini” di Francesco Costabile e Federico Savonitto.

La Tucker Film, in seguito alla nuova chiusura delle sale, ha deciso di mantenerne la data di uscita attraverso la distribuzione online, puntando su www.iorestoinsala.it: il circuito digitale dei cinema italiani di qualità. Il film verrà inserito nelle programmazioni virtuali di 40 sale italiane. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 novembre. La visione sarà introdotta, alle ore 20.30, dai due registi, collegati in live streaming via Zoom.

Se Abel Ferrara, di Pasolini, ci aveva raccontato la fine, le ultime ore, Costabile e Savonitto ci raccontano l’inizio, cioè il Pasolini friulano. Il Pasolini dei temporali e delle primule. Il Pasolini dell’Academiuta. E assieme ai due registi ce lo racconta il cugino di PPP, Nico Naldini, qui nella sua ultima intervista (“L’arrivo dei Pasolini a Casarsa all’inizio dell’estate, dopo un soggiorno al mare, era per me il momento più felice dell’anno. Andavo alla stazione a prenderli, ad accoglierli e poi li accompagnavo a casa”).

Durante gli anni Quaranta Pasolini scopre il paesaggio friulano, la lingua e le tradizioni del mondo contadino e sperimenta le prime avventure amorose con alcuni giovani del posto. Il contatto con questa realtà lo porta anche all’impegno politico nel Partito Comunista e all’esperienza dell’insegnamento scolastico. La vita di Pier Paolo scorre attraverso la voce di Nico, svelando due percorsi di vita inevitabilmente connessi. Entrambi, in quel momento, assorbono la violenza estetica ed erotica di un mondo sconosciuto, che si svela nella sua cruda realtà: un universo che influenzerà tutta la successiva opera pasoliniana…

“L’impianto registico – spiegano Costabile e Savonitto – cerca di ricostruire da un lato il racconto biografico dell’artista, attraverso i documenti e la testimonianza di Nico Naldini, dall’altro di rievocare la dimensione poetica dei suoi testi attraverso una partitura visiva – quasi musicale – che accompagna tutto il documentario. A questo proposito abbiamo adottato uno stile di regia piuttosto asciutto ed evocativo, per non cadere nel classico prodotto di ricostruzione storica da docu-fiction. Anzi il Friuli di oggi, il suo contrasto con il passato, è protagonista di questo lavoro, come a testimonianza di ciò che resta e di ciò che è andato irrimediabilmente perduto”.

Prodotto da Altreforme in associazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, Cinemazero, AAMOD, Kublai Film e con il sostegno di Fondo per l’Audiovisivo FVG, FVG Film Commission, Fondazione Friuli.

“In un futuro aprile – Il giovane Pasolini” ha debuttato al Minsk International Film Festival “Listapad” ed è stato presentato al Biografilm Festival.