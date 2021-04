“Nefertina sul Nilo”, serie animata su RaiPlay e Rai Yoyo

Ambientata nell’Antico Egitto, arriva la nuova serie animata “Nefertina sul Nilo”, protagonista una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità e grande coraggio. Dal 17 aprile in anteprima assoluta su RaiPlay i primi 26 episodi della serie in boxset e dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo, dal lunedì al venerdì alle ore 8.15 e tutti i giorni alle 15.05.

52 episodi da 11 minuti prodotti dalla società romana Graphilm di Maurizio Forestieri in collaborazione con Rai Ragazzi, per unire divertimento, avventura e qualche assaggio di informazione storica. Un viaggio pieno di scoperte e di divertimento, in cui la coraggiosa Nefertina e i suoi amici accompagnano i bambini alla scoperta dell’Antico Egitto. Storie gioiose fondate su valori solidi come le pietre delle piramidi: amicizia, lealtà, senso di giustizia e desiderio di imparare.

La serie racconta le avventure di Nefertina, figlia dello scriba del Faraone, dotata di una capacità unica per l’epoca: sa leggere e scrivere! Per questo aspira a diventare la prima scriba-reporter della storia dell’Egitto. Per esercitare questo talento, Nefertina riporta tutti gli avvenimenti nel suo papir-diario. Ma non è facile essere una giornalista in erba nell’Antico Egitto. Nefertina, sempre un po’ avventata, ha un particolare talento per mettersi nei guai. Per fortuna il suo fidato amico Piramses è sempre pronto a darle una mano. I due amici, accompagnati dal gatto Micerina, tra indagini, piccole paure e grandi scoperte, vivono tante fantastiche avventure all’ombra delle Piramidi, tra mummie misteriose e indagini da Sfinge.

“Nefertina” è una produzione di Graphilm Entertainment con Wahoo! (Belgio) e Cyber Group Studios (Francia) in collaborazione con Rai Ragazzi, con il sostegno del MiC Ministero della Cultura, della Regione Lazio Attrazione Produzioni Cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) e di Europa Creativa. Una coproduzione internazionale distribuita nel mondo da Cyber Group Studios.