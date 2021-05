Dal 20 maggio al cinema “Il buco in testa” con Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno e Francesco Di Leva

Dal 20 maggio al cinema “Il buco in testa” con Teresa Saponangelo,...

Photo: Francesco Di Leva e Teresa Saponangelo / “Il buco in testa”

“Il buco in testa”, il nuovo film di Antonio Capuano, con Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno e Francesco Di Leva, uscirà nelle sale il 20 maggio distribuito da Eskimo in collaborazione con Altri Sguardi. Prodotto da Eskimo con Rai Cinema, e con Minerva Pictures e Mad Entertainment, il film è liberamente ispirato a una storia vera.

SINOSSI. Maria S. vive vicino al mare, in provincia di Napoli. Ha un lavoro precario, nessun amore. Una madre praticamente muta. Quarant’anni prima, un militante dell’estrema sinistra ha ammazzato suo padre, vicebrigadiere di polizia poco più che ventenne, nel corso di una manifestazione politica. Maria è nata due mesi dopo… Un giorno apprende che l’omicida del padre ha un nome, un volto, un lavoro. Ha scontato la sua pena e vive a Milano. “Adesso so chi odiare”, pensa Maria. Si tinge i capelli e prende un treno veloce per andare a incontrarlo. Ha con sé una pistola.

Photo: Tommaso Ragno e Teresa Saponangelo / “Il buco in testa”