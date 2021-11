Apple TV+ annuncia la nuova docuserie su Earvin “Magic” Johnson

Apple TV+ ha annunciato oggi una nuova docuserie che racconterà la vita e la carriera leggendaria del due volte membro della NBA Hall of Fame e icona culturale Earvin “Magic” Johnson.

Prodotta da New Slate Ventures e XTR, la docuserie in quattro parti ripercorrerà i successi di “Magic” Johnson e l’esempio che la sua vita, sia dentro che fuori dal campo, ha mostrato agli occhi di tutto il mondo. Il ragazzo dalle umili origini, nato a Lansing, nel Michigan, e diventato cinque volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, ha cambiato il modo di affrontare il tema dell’HIV e si è affermato come attivista e imprenditore di successo. Grazie a filmati e interviste inedite a “Magic” Johnson, alle testimonianze di personaggi di spicco della politica e uomini d’affari, oltre a quelle della sua cerchia ristretta di amici e familiari, la serie offrirà uno sguardo senza precedenti su uno dei grandi dello sport di tutti i tempi.

Diretta da Rick Famuyiwa (“Dope – Follia e riscatto”), con il montaggio di Dirk Westervelt (“Le Mans ’66 – La grande sfida”) e la fotografia di Rachel Morrison (“Black Panther”), la docuserie è prodotta per Apple da XTR e New Slate Ventures in associazione con H.Wood Media e Delirio Films.