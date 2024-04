In memoria di Laurent Cantet: il 2 maggio a Carbonia “Uomini in marcia”

In memoria di Laurent Cantet: il 2 maggio a Carbonia “Uomini in...

“È con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Laurent Cantet, un uomo di cinema che ha saputo unire dolcezza e ribellione. Insieme alla Cineteca sarda e agli altri organizzatori, prima della sua uscita nelle sale prevista per l’1 giugno, ho deciso di dedicargli l’anteprima pubblica (Carbonia, 2 maggio, Cine-Teatro Centrale, ore 18) del mio film documentario ‘Uomini in marcia'”, ha dichiarato il regista Peter Marcias.

“Uomini in marcia”, scritto e diretto da Peter Marcias, dall’1 giugno – il giorno che precede la Festa della Repubblica – sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Notorious Pictures. A ridosso della Festa del lavoro del Primo Maggio, la distribuzione ha organizzato un’anteprima nazionale pubblica a Carbonia: giovedì 2 maggio, Cine-Teatro Centrale, ore 18.00.

Il film documentario – prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni, Ultima Onda Produzioni, in collaborazione con Rai Cinema, Aamod, Cineteca Sarda Società Umanitaria, Morgana Studio, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission/Bando Filming Cagliari – è stato presentato in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (Selezione Ufficiale, Special Screening).

SINOSSI. Mentre tutto cambia intorno a noi, ci domandiamo: cos’è questa crisi? La fine del capitalismo moderno? Il ritorno di Keynes? “Uomini in marcia” di Peter Marcias vuole essere uno sguardo indietro, al recente passato, per marciare insieme a chi ha combattuto e difeso un diritto, vitale e fondamentale, oggi sempre più negato e svilito nel suo significato etico: quello al lavoro e alla sua dignità. Voci di lotta, interviste, riflessioni vibrano nel magma fluttuante delle immagini di repertorio, a ricordarci che la storia siamo noi. Un viaggio istruttivo nelle campagne e nelle fabbriche, nelle isole, al Nord e al Sud del Paese. Insieme alle testimonianze di Ken Loach (inflessibile narratore della working class) e di Laurent Cantet (autore dallo sguardo veramente incisivo che osa temi durissimi come lo scontro sociale e generazionale insieme) e alle voci di Peppino La Rosa, Giampaolo Puddu, Bruno Saba, Antonello Cabras, Salvatore Cherchi, la voce narrante principale è di Gianni Loy, professore di diritto del lavoro all’Università di Cagliari dal 1975 al 2014, scrittore e poeta. Necessarie, anche le testimonianze d’archivio: Giuseppe Di Vittorio, Giacomo Brodolini, il padre dello Statuto dei Lavoratori, Laura Conti, Gino Giugni, Luciano Lama, Arrigo Miglio, Mario Scelba… I ricordi delle battaglie dei lavoratori del Sulcis-Iglesiente, le miniere, le proteste, la chiusura delle fabbriche, i sindacati, la marcia per lo sviluppo, la riqualificazione di alcune aree, la tutela dell’ambiente… Un viaggio in Italia e una storia in cui temi universali come il diritto al lavoro diventano una visione comune attraverso i volti, le voci, i colori, ma anche il dolore e la passione di uomini e donne.