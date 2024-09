“Anywhere Anytime”, tour nelle sale con il regista e il cast

Still dal film "Anywhere Anytime"

In occasione dell’uscita di “Anywhere Anytime”, il regista Milad Tangshir e il protagonista Ibrahima Sambou presentano il film nelle sale italiane.

Di seguito il calendario degli incontri con il regista e il cast del film:

Torino, giovedì 12 settembre, ore 18.00 e ore 20.00, Cinema Romano

Milano, venerdì 13 settembre, ore 19.30, Anteo Palazzo del Cinema

Firenze, sabato 14 settembre, ore 21.00, Cinema Astra

Roma, domenica 15 settembre, ore 19.30 (Q&A) e 21.30 (saluto iniziale), Cinema Quattro Fontane, ore 20.30, Cinema Tibur (saluto finale)

Bologna, lunedì 16 settembre, ore 20.45, Cinema Odeon

Fermo, martedì 17 settembre, ore 20.45, Cinema Sala degli Artisti

Perugia, mercoledì 18 settembre, ore 18.00 e ore 21.00, Cinema Zenith

Castiglion Fiorentino, giovedì 19 settembre, ore 21.00, Cinema Teatro Comunale Mario Spina

Roma, venerdì 20 settembre, ore 20.30, Cinema Troisi

Milano, lunedì 23 settembre, ore 21.30, Cinema Beltrade

Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.

“‘Anywhere Anytime’ esplora il senso di paura e l’ansia costante di chi, come il protagonista del film, vive ai margini, nelle crepe della società: una vita invisibile, una delle tante che ogni giorno incrociamo su un marciapiede o all’angolo di una strada. Una condizione di estrema vulnerabilità, in cui anche una semplice bicicletta può fare la differenza tra sopravvivere o non farcela”. (Milad Tangshir)

Milad Tangshir è nato nel 1983 a Teheran, negli anni 2000 pubblica tre album con il gruppo rock iraniano Ahoora, per poi trasferirsi dal 2011 in Italia. Dopo la laurea realizza cortometraggi e documentari selezionati, e spesso premiati, nei festival italiani e internazionali, tra cui “The Celebration”, “Displaced”, “13 Seconds”, “Star Stuff”. Nel 2019 presenta il doc di realtà virtuale “VR Free” alla Mostra di Venezia e al Sundance Film Festival. “Anywhere Anytime” è il suo primo lungometraggio di finzione, selezionato alla 39. Settimana Internazionale della Critica.

“Anywhere Anytime” è un film diretto da Milad Tangshir, scritto da Giaime Alonge, Daniele Gaglianone, Milad Tangshir. Interpreti: Ibrahima Sambou, Moussa Dicko Diango, Success Edemakhiota. Fotografia Giuseppe Maio, montaggio Enrico Giovannone, scenografia Leonie Heys Cerchio, costumi Silvia Nebiolo, suono in presa diretta Roberto Gambotto Remorino, montaggio del suono Alessandro Feletti e Francesco Mauro. Prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, Carla Altieri e Roberto De Paolis. Una produzione Vivo film e Young Films con Rai Cinema, con il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021 – 2027 – Bando “Piemonte Film Tv Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Distribuzione italiana Fandango. Vendite internazionali Fandango Sales.