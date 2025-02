Trailer e poster di “La città proibita” di Gabriele Mainetti, al cinema dal 13 marzo

Still dal film "La città proibita" / Yaxi Liu

Arriva al cinema con PiperFilm il 13 marzo, dopo le anteprime dell’8 marzo, “La città proibita” di Gabriele Mainetti (“Freaks Out”, “Lo chiamavano Jeeg Robot”). Il film è scritto dallo stesso Mainetti, Stefano Bises e Davide Serino.

Nel cast Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Chunyu Shanshan, con la partecipazione di Luca Zingaretti. Casting di Teresa Razzauti e Valentina Flint.

Prodotto da Sonia Rovai con Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Una produzione Wildside, una società del gruppo Fremantle, PiperFilm e Goon Films. Distribuito da PiperFilm.

“Ho spesso desiderato portare il cinema di Hong Kong delle arti marziali nel nostro mondo, magari in un contesto dove l’indolenza la fa da padrona, con la speranza di creare un conflitto che possa generare qualcosa di utile per entrambe le culture. Però, come non risultare ridicoli? Come scrivere una storia che rispetti i codici del genere e si sviluppi armoniosamente nelle strade della mia città? Non ne ho idea. So solo che alla fine è nata una storia d’amore”. (Gabriele Mainetti)

SINOSSI

L’amore a volte è più forte della legge…

Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.

Ecco il trailer e il poster ufficiali.