“No Other Land” esce il 15 e 16 marzo anche nel circuito The Space

Still dal film "No Other Land"

Il film in assoluto più premiato della stagione, “No Other Land”, distribuito in Italia da Wanted Cinema, continua a far parlare di sé e a collezionare premi, sale e consensi in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti dove il documentario sta riscontrando parecchie difficoltà nel raggiungere gli spettatori in quanto nessun distributore ufficiale americano si è preso l’incarico di portare la pellicola nei cinema. A fare molto discutere è l’emblematico caso – reso noto da Variety – della sala indipendente O Cinema di Miami Beach, boicottata a seguito di pressioni politiche per aver proiettato la pellicola.

Uscito in circa 40 paesi di tutto il mondo, il film realizzato da un gruppo di registi israelo-palestinese ha scatenato vivaci polemiche, soprattutto dopo essersi aggiudicato l’Oscar come migliore documentario dell’anno lo scorso 3 marzo – oltre ad altri 68 premi anche nei festival più importanti. Ciò nonostante, il film continua ad essere accolto con grande interesse e partecipazione da parte di critica e pubblico delle sale, in particolare in Italia. Il nostro paese è quello che ha finora raccolto il maggior numero di spettatori in tutta Europa. Un consenso crescente e un supporto continuo da parte delle sale cinematografiche, dimostrato dal fatto che, alle sale che già proiettano il film dal 16 gennaio, si aggiungeranno sabato 15 marzo e domenica 16 marzo 19 sale del circuito The Space.

Il Miglior Documentario agli European Film Awards, nonché Miglior Film al Festival di Berlino dove ha vinto anche il Premio del Pubblico nella sezione Panorama, scuote le coscienze di un pubblico perlopiù giovane che segue da vicino la incandescente situazione della Cisgiordania che il film racconta con originalità e grande efficacia.

Realizzato da quattro giovani attivisti palestinesi e israeliani – Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor – il potente film racconta, giorno dopo giorno e violenza dopo violenza, la distruzione della piccola comunità rurale di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell’esercito israeliano.

Una barbarie a cui Basel assiste sin dall’infanzia e che a un certo punto inizia a documentare con la videocamera, mentre assiste alla progressiva cancellazione della sua comunità che avviene ogni volta che i carri armati e le ruspe mandate da Israele fanno incursione nel villaggio e i soldati distruggono le case delle famiglie e le strutture sociali ritenute abusive. Ciò a cui il giovane Basel sta assistendo è il più grande atto singolo di sfollamento forzato mai effettuato nella Cisgiordania occupata dalle truppe israeliane. Sullo sfondo delle macerie, nasce l’amicizia tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval, che si unisce alla lotta e collabora alla documentazione di ciò che sta avvenendo.

Nato spontaneamente come atto di resistenza creativa all’apartheid e anelito di uguaglianza e giustizia, “No Other Land” ha reso inaspettatamente i quattro giovani attivisti i cineasti più premiati e celebrati in tutto il mondo del 2024. Un messaggio il loro, che sposa principi e intenti di Amnesty International Italia, che patrocina il film.