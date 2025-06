“The End” di Joshua Oppenheimer in sala dal 3 luglio

Tilda Swinton in una scena di "The End"

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection rilasciano il poster italiano di “The End”, primo film di finzione di Joshua Oppenheimer – due volte candidato agli Oscar e noto per documentari di successo come “The Act of Killing” (2012) e “The Look of Silence” (2014) – in arrivo nei cinema dal 3 luglio.

Scritto e diretto da Oppenheimer insieme a Rasmus Heisterberg (“A Royal Affair”, “In the Blood”), “The End” è un racconto post-apocalittico, già acclamato ai festival di Telluride, Toronto, San Sebastián e alla Berlinale, che vede protagonista un cast di attori di spicco tra cui la vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton, il candidato all’Oscar Michael Shannon e i giovani talenti George MacKay e Moses Ingram.

“The End” narra la storia di una famiglia facoltosa costretta a vivere in un lussuoso bunker sotterraneo all’indomani di un’apocalisse ambientale. Dopo decenni di solitudine, il gruppo entra in contatto con una ragazza sconosciuta che proviene dal mondo esterno. Questo inatteso avvenimento stravolge la routine della famiglia e diventa il punto di partenza per esplorare le profondità più inquietanti dell’animo umano, in linea con la cifra stilistica dei precedenti lavori del regista.

A fare da suggestiva location a una storia corale e intensa, troviamo le affascinanti caverne della Miniera di salgemma situate a Petralia Soprana, in Sicilia e precisamente nella frazione di Raffo. Un antro imponente e maestoso, fatto di cunicoli e grotte tra le più grandi d’Europa, che ha ospitato per settimane le riprese del film e il set del bunker in cui vivono i protagonisti.

Le canzoni di “The End” sono scritte dal compositore Joshua Schmidt per la musica e da Oppenheimer stesso per i testi, contribuendo a creare un’atmosfera unica per questo atteso progetto cinematografico.

“The End” sarà presentato in anteprima italiana a Biografilm 2025 – in programma dal 6 al 16 giugno a Bologna – per poi arrivare nei cinema italiani dal 3 luglio. “The End” è distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection ed è prodotto da Final Cut For Real, coprodotto da The End MFP, Wild Atlantic Pictures, Moonspun Films, Anagram e Dorje Film. Prodotto con il sostegno del MiC e con il sostegno di Sicilia Film Commission e Regione Sicilia – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e Sviluppo e Coesione Sicilia.

SINOSSI

Il mondo è finito. Ma l’umanità, forse, no.

In un bunker sotterraneo riarredato come una casa di lusso, vivono e sopravvivono Madre (il premio Oscar Tilda Swinton), Padre (il candidato all’Oscar Michael Shannon) e Figlio (George MacKay) e cercano di mantenere la speranza e un senso di normalità aggrappandosi a piccoli rituali quotidiani. Ma l’arrivo di una ragazza dall’esterno (Moses Ingram) incrinerà il delicato equilibrio di questo apparente idillio familiare. Il pluripremiato regista Joshua Oppenheimer (candidato agli Oscar per “The Act of Killing” e “The Look of Silence”) esordisce nel cinema di finzione con un film potente, emozionante e visivamente straordinario, un omaggio travolgente all’epoca d’oro di Hollywood e un inno accorato all’accettazione di sé, all’amore, alla capacità di cambiare e a tutto ciò che ci rende umani.