“Dancer in the Dark” di Lars von Trier torna al cinema restaurato il 9, 10 e 11 giugno

“Dancer in the Dark” di Lars von Trier torna al cinema restaurato...

Björk in una scena di "Dancer in the Dark"

Lars von Trier torna al cinema: Movies Inspired riporta nelle sale tre film del grande regista danese. Tre uscite evento, ciascuna di tre giorni, ciascuna in edizione interamente restaurata in 4K, di tre dei titoli più amati del grande regista danese.

Lo scorso anno Movies Inspired, che detiene i diritti per l’intera library del cinema di Lars von Trier in Italia, aveva già distribuito i primi tre film del cineasta co-fondatore del Dogma 95: “L’elemento del crimine”, “Epidemic” e “Europa”. Quest’anno è la volta di altri tre titoli: “Dogville” (2-3-4 giugno), “Dancer in the Dark” (9-10-11 giugno) e “Le onde del destino” (23-24-25 giugno), tutti restaurati in 4K.

Dopo “Dogville”, arriva al cinema il 9, 10 e 11 giugno “Dancer in the Dark”, il film che ha lanciato Björk nel mondo del cinema internazionale, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2000 e candidato al premio Oscar per la miglior colonna sonora.

DANCER IN THE DARK

Regia: Lars von Trier

Con: Björk, Catherine Deneuve, David Morse

Nazione: Danimarca

Anno: 2000

Durata: 135 min

Data d’uscita: 9-10-11 giugno 2025

SINOSSI

Selma è un’immigrata ceca che vive a Washington in estrema povertà, con suo figlio Gene. Una malattia la sta portando a una progressiva cecità. Anche suo figlio è vittima dello stesso male, ma Selma lo ha portato negli USA per sottoporlo a delle cure, in modo che non debba subire il suo stesso destino. Grande appassionata di musical, Selma si rifugia spesso in un mondo suo, in cui lei e chi la circonda sono protagonisti di veri numeri musicali…