“Quir” al cinema l’8, 9 e 10 settembre

Still dal film "Quir"

Sarà Wanted a distribuire nei cinema italiani il documentario “Quir” di Nicola Bellucci, già noto per il pluripremiato doc “Nel giardino dei suoni” (2010), “Grozny Blues” (2015) e per il suo primo film di finzione “Il mangiatore di pietre” (2018). “Quir” sarà presentato il 10 agosto alla 78esima edizione del Locarno Film Festival nella sezione Panorama Suisse – Features alla presenza del regista e del cast, per poi arrivare in sala come evento speciale l’8, 9 e 10 settembre con Wanted.

Bellucci ritrae alcuni personaggi della comunità LGBTQI+ palermitana che ruotano attorno al Quir, noto negozio di pelletteria che negli anni è diventato un importante punto d’incontro della scena LGBTQI+ locale. La telecamera entra nelle loro case e ce ne fa respirare amore, difficoltà, momenti di lutto e riflessioni esistenziali sul maschile e il femminile. Attraverso le storie di Gino Campanella, Massimo Milani, Charly Abbadessa, Vivian Bellina ed Ernesto Tomasini e i gesti della loro quotidianità – che di fatto sono atti politici di lotta per i propri diritti in una Sicilia e in un’Italia ancora dominata da una cultura patriarcale – prende forma la rappresentazione di una città viva, in continuo rinnovamento, sempre più multiforme e multietnica, e viene mostrato quanto sia cambiata la condizione di questa comunità negli ultimi quarant’anni, ma anche di quanto certi aspetti restino immutati.

“Quir” racconta una delle comunità LGBTQIA+ più sorprendenti d’Italia, che vive nel cuore pulsante di Palermo, con uno sguardo intimo, struggente e necessario. Afferma il regista: “Si comincia sempre dall’amore. Io questa volta mi sono ‘innamorato’ di Massimo e Gino. È iniziato tutto per caso, passando un giorno davanti al Quir, la loro bottega in un vicolo di Ballarò. Ben presto ho capito che quello che doveva essere un negozio dove si vendono borse e altri oggetti di cuoio in realtà era una specie di confessionale, o un pronto soccorso per anime in cerca di aiuto, con una storia di lotte per i diritti LGBT lunga 40 anni. Mi sono così messo all’ascolto e da questo microcosmo i personaggi si sono presto moltiplicati, diventando pezzi di un puzzle da costruire sullo sfondo della città di Palermo. Sono così arrivati anche Vivian ed Ernesto e poi anche Charly”.

“Quir” arriva a Locarno dopo una serie di anteprime a vari festival di cinema LGBTQIA+ dove è stato applaudito e premiato da pubblico e giurie specializzate. Recentemente, inoltre, il Lovers Film Festival di Torino ha dedicato un premio speciale alla memoria di Giò Stajano, pioniera della cultura LGBTQ+ italiana che celebra la libertà di essere sé stessi, che è stato assegnato al documentario “Quir” per aver raccontato una storia simile di comunità e accettazione. L’uscita di “Quir” nelle sale italiane è dedicata alla memoria di Gino Campanella, scomparso nel giugno 2025, che di questa incredibile avventura cinematografica è stato protagonista con il compagno Massimo Milani.

“Quir” è una produzione soap factory GmbH e sarà nei cinema come evento speciale l’8, 9 e 10 settembre con Wanted.

SINOSSI

A Palermo c’è un negozio diverso da tutti gli altri che si chiama Quir, un luogo d’amore che sfida ogni convenzione. I proprietari sono Massimo e Gino, insieme da quarantadue anni, forse la coppia queer più longeva d’Italia. Il loro piccolo negozio di pelletteria dove si accoglie, si confessa e si cura è diventato un importante punto d’incontro della locale scena LGBTQI+ che lotta per i propri diritti in una Sicilia ancora roccaforte della cultura patriarcale.