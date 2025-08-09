Trailer e poster di “Un film fatto per bene” di Franco Maresco, dal 5 settembre al cinema

Still dal film "Un film fatto per bene"

Sono stati rilasciati il trailer e il poster ufficiali di “Un film fatto per bene” di Franco Maresco, selezionato in Concorso all’82. Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale il 5 settembre distribuito da Lucky Red.

SINOSSI

Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista di “Belluscone” e “La mafia non è più quella di una volta” accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano. E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato “il solo modo per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di merda?”.

“Da tempo mi sono accorto che ogni mio film non è stato altro che una trappola in cui mi andavo a infilare con impietoso autolesionismo. Stavolta però, per la prima volta, ho paura che non ne uscirò bene, diciamo tutto d’un pezzo. Avrei dovuto dare ascolto ai consigli della signorina Filomena, la vecchia maestra che mi faceva il doposcuola alle elementari, la quale mi ripeteva sempre la storiella della gatta e del lardo, ma ormai è tardi per pentirsi. Tra l’altro nel frattempo il lardo è pure finito”. (Franco Maresco)

“Un film fatto per bene” è un film di Franco Maresco, con Umberto Cantone, Franco Maresco, Francesco Conticelli, Marco Alessi, Bernardo Greco, Francesco Puma, Saverio D’Amico, Toti Mancuso, Giuseppe Lo Piccolo, Riccardo Eggshell, Ernesto Tomasini, Aurora Falcone, Matteo Capogna, Antonino Lo Gelfo, Antonino Lo Verso, Luisa Viglietti, Lorenzo Caracausi, Eliseo Verso, Ciccio Mira con Gino Carista, Melino Imparato e con Antonio Rezza.

Soggetto: Franco Maresco, Claudia Uzzo. Sceneggiatura: Franco Maresco, Claudia Uzzo con Umberto Cantone, Francesco Guttuso. Fotografia: Alessandro Abate. Costumi: Luisa Viglietti. Scenografia: Cesare Inzerillo, Nicola Sferruzza. Montaggio: Paola Freddi, Francesco Guttuso. Suono: Luca Bertolin, Riccardo Spagnol, Carlo Purpura. Musiche: Salvatore Bonafede. Riprese backstage: Marta Tagliavia, Claudia Uzzo, Gabriele Ramirez. Delegati: Lumpen – Francesco Guttuso, Ugo Polizzi. Produttori Delegati: Lucky Red – Manuela Casa, Stefano Massenzi. Executive producer: Dugong Films – Michele Saragoni. Executive producer: Eolo Film Productions – Luca Bradamante. Prodotto da Andrea Occhipinti, Marco Alessi con la collaborazione di Beatrice Bulgari. Una produzione Lucky Red, Dugong Films, con Eolo Film Productions, con il supporto di MiC – Ministero della Cultura DG Cinema, Sicilia Film Commission, Apulia Film Commission.